민원행정 운영 전반 우수 평가… 최고 등급 ‘가’ 획득 민원대응팀 신설, 민원약자 우선창구 등 차별화된 이용자 중심 민원 서비스 운영 구청장, 구민과 다양한 채널을 통한 소통 행정 높은 평가

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 광진구(구청장 김경호)는 행정안전부와 국민권익위원회가 합동으로 실시한 2025년 민원서비스 종합평가에서 최고 등급인 ‘가’ 등급을 획득하며 최우수기관으로 선정돼 행정안전부장관 기관 및 개인 표창을 수상한다고 밝혔다.

‘민원서비스 종합평가’는 중앙행정기관 47곳, 광역·기초자치단체 243곳, 시·도교육청 17곳 등 총 308개 기관을 대상으로 실시되는 정부 차원의 종합 평가로, 국민이 직접 체감하는 민원서비스 수준과 민원 행정 운영 전반을 종합적으로 점검한다.

광진구는 이번 평가에서 ▲민원행정 전략 및 체계 ▲민원제도 운영 ▲국민신문고 민원처리 ▲고충민원 처리 ▲민원 만족도 등 5개 항목 21개 지표에서 높은 점수를 받아 전체 기관 중 상위 10%에 해당하는 최고 등급 ‘가’ 등급을 달성했다.

특히 민원대응팀 신설을 통해 복합·고충 민원에 체계적으로 대응하는 한편, 민원약자 우선창구 운영, 무인민원발급기 수수료 면제, 다국어 민원 안내 강화 등 타 자치구와 차별화된 이용자 중심 민원 서비스를 구축해 민원 취약계층의 공공서비스 접근성을 지속적으로 높여 왔다. 또한 민원조정위원회를 통해 다수의 반복 민원과 일반 안건을 충실히 심의·운영한 점이 좋은 평가를 받았다.

아울러 ‘구청장과의 대화’, ‘소통간담회’ 등 다양한 소통 채널을 통해 기관장이 직접 주민 의견을 청취하고 소통해 온 적극적인 활동도 높이 평가돼 해당 지표에서 만점을 기록했다.

이번 성과는 시민 불편 해소를 위한 지속적인 민원 행정의 노력을 대외적으로 인정받은 결과로, 광진구의 민원 환경과 서비스 수준이 전국 단위에서 최고수준임을 객관적으로도 검증되었음을 보여준다.

김경호 광진구청장은 “이번 ‘민원서비스 종합평가’ 최우수기관 선정에 안주하지 않고, 앞으로도 민원인 중심의 고객감동 행정을 지속적으로 추진하겠다”며 “주민과의 소통을 더욱 강화해 구민이 체감하는 행복한 광진을 만들어 가기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

광진구는 민원실의 시설·서비스·제도 전반을 종합 평가해 우수 기관을 선정하는 ‘2025년 국민행복민원실’ 공모에서도 우수기관으로 신규 인증을 받으며, 민원 처리 과정은 물론 민원인을 맞이하는 환경까지 종합적인 우수성을 함께 인정받았다.