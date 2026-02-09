건축 관련 궁금증 해소, 민원 해결 위해

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시가 3월부터 시민들의 건축 관련 궁금증 해소와 민원 해결을 위해 ‘찾아가는 빌드톡 매니저’ 행정서비스를 운영한다고 9일 밝혔다.

‘찾아가는 빌드톡 매니저’는 ▷건축 허가·신고 절차 ▷건축물대장 업무 ▷불법건축물 ▷개발제한구역 행위허가 등 건축 전반에 대한 전문 상담을 현장에서 제공하는 맞춤형 컨설팅 서비스다.

시 건축업무 담당자가 행정복지센터를 직접 방문해 상담 희망자와 개별 상담하는 방식으로 진행된다.

운영 기간은 3월 2일부터 12월 31일까지다. 지역별 건축업무 담당자가 상담을 맡고, 필요시 구리·남양주지역 건축사협회 소속 전문가와 연계해 보다 전문적인 자문도 제공할 예정이다.

신청은 방문, 우편, 전화, 팩스, 이메일 등 다양한 방법으로 가능하다. 안내문과 관련 서식 등 자세한 사항은 시 누리집(분야별정보 ▷도시·주택·건축 ▷공지 및 안내사항)에서 확인할 수 있으며, 문의는 시 건축과로 하면 된다.

한창오 건축과장은 “시민이 건축 행정 절차를 어렵게 느끼지 않도록 생활 가까이에서 도움을 주고자 이번 서비스를 마련했다”며 “앞으로도 시민 눈높이에 맞춘 행정서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 전했다.