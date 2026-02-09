모바일 앱 ‘투굿투고(Too Good To Go)’가 할인형 이커머스(전자상거래)를 넘어 유럽의 순환 경제 모델로 자리 잡고 있다.

투굿투고는 2015년 덴마크 청년들이 설립한 모바일 앱이다. 폐기가 예정된 상점 음식을 정상가의 3분의 1 가격으로 소비자에게 연결한다.

사용법은 간단하다. 앱에서 주변 반경 거리를 설정한 후 주변 식당 및 식품 유통업체를 검색한다. 결제 후 지정된 시간 내에 방문해서 받는다. 식품은 사용자가 원하는 대로 지정할 수 없다. 하지만 해당 서비스는 식품 낭비 방지를 불편한 의무가 아닌, ‘즐길 수 있는 선택’으로 바꾸는 역할을 한다. 출시 후 약 10년이 지난 지금도 여전히 많은 유럽인에게 호응을 얻고 있다.

투굿투고 보고서에 따르면 2024년 기준으로 서비스 지역은 유럽과 미주, 아시아 등 전 세계 19개국으로 확장했다. 전 세계 사용자는 1억 명 이상이다.

특히 프랑스에서 인기다. 프랑스인 3명당 1명꼴로 앱을 이용한다. 2016년 프랑스에서 가로트(Garot)법이 시행되면서 식음료업체의 투굿투고 참여가 폭발적으로 늘었다. 가로트법은 음식물 폐기를 엄격히 제한하는 법안이다. 프랑스는 세계 최초로 대형 슈퍼마켓에서 먹을 수 있는 식품을 폐기하지 못하도록 기부나 재활용을 의무화했다.

한국농수산식품유통공사(aT) 관계자는 “투굿투고 앱은 식품 낭비 방지를 위한 유럽의 강력한 법적 규제와 민간 플랫폼의 기술 혁신이 결합한 성공 사례”라고 평했다.

육성연 기자