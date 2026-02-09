지방 미분양·해외 일부 원가 상승 지난해 영업손실 8154억원 기록

[헤럴드경제=윤성현 기자] 대우건설이 지난해 연간 경영실적에서 8154억원의 영업손실을 기록하며 적자 전환했다. 매출은 8조546억원으로 전년 대비 23.3% 줄었고, 당기순손실은 9161억원을 기록했다.

대우건설은 2025년 잠정 실적 공시를 통해 이 같은 경영 성과를 9일 발표했다. 4분기만 놓고 보면 매출 1조7140억원, 영업손실 1조1055억원, 당기순손실 8781억원을 기록했다. 실적 악화의 주요 요인으로는 지방 미분양 물량의 할인판매와 해외 일부 현장의 원가 상승이 지목됐다.

대우건설 관계자는 “시화MTV 푸르지오 디오션, 대구 달서푸르지오 시그니처, 고양 항동 지식산업센터 등 지방 미분양 물량을 할인판매했고, 싱가포르 도시철도 현장의 설계 변경에 따른 물량 증가도 손실에 영향을 미쳤다”고 설명했다.

이어 대우건설은 재무안정성을 유지했다고 강조했다. 영업현금흐름은 안정적으로 유지됐으며, 차입금은 3조7000억원 수준에서 관리되고 있다. 프로젝트 파이낸싱(PF) 보증 규모는 업계 최저 수준인 1조2000억원으로 나타났다.

지난해 신규 수주는 총 14조2355억원으로 전년 대비 43.6% 증가했다. 수주잔고는 50조5968억원으로, 연간 매출 기준 6.3년치 일감을 확보한 셈이다. 수원 망포역세권 복합개발(7826억원), 김포 한강시네폴리스 주상복합(9409억원), 부산 서면 써밋 더뉴(1조5162억원), 투르크메니스탄 미네랄비료 프로젝트(9401억원) 등이 주된 수주 성과로 꼽혔다.

서면 써밋 더뉴를 포함해 블랑써밋74, 김포 풍무역 푸르지오 더 마크, 아산 탕정푸르지오 센터파크, 의정부 탑석 푸르지오 파크7 등 고수익 대형 자체사업은 100% 분양을 마치며 향후 대규모 현금 유입을 기대할 수 있게 됐다.

대우건설은 2026년 실적 턴어라운드를 본격 추진한다는 방침이다. 신규수주 목표는 창사 이래 최대 규모인 18조원, 매출 목표는 8조원으로 제시됐다. 대우건설 관계자는 “불확실성 해소와 함께 공격적인 사업계획을 수립해 실적 개선에 나설 것”이라며 “체코 원전, 가덕도 신공항, 파푸아뉴기니 LNG CPF, 이라크 해군기지 등 초대형 프로젝트 수주에 박차를 가하겠다”고 밝혔다.

이어 “원자력·항만·LNG 등 핵심 공종에 집중해 수주 경쟁력을 강화하고, 수익성 중심의 내실 경영으로 올해 목표를 초과 달성하겠다”고 전했다.