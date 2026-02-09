“외교 참사로 빚어진 25% 관세 폭탄” 송언석, 임광현 국세청장 행태 비판

[헤럴드경제=정석준 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 사퇴·재신임 촉구 사태가 일단락하자 여당에 대한 공세에 다시 나섰다.

장동혁 국민의힘 대표는 9일 국회에서 열린 최고위원회에서 “이재명 정부의 관세 무능을 가리려는 부동산 호통쇼가 눈물겹다”며 “외교 참사로 빚어진 25% 관세 폭탄을 기업들에게 전가하며 몸빵을 강요하는 것이 유능함은 아니지 않나”고 밝혔다.

이어 “이재명 정권은 100% 특별법 지연 때문이라고 주장했으나 이는 거짓말”이라며 “국민의힘은 서둘러 합의하고 법안 처리 일정까지 내놨지만 미국 정부 입장은 오히려 더 강경해지고 있다”고 덧붙였다.

쿠팡 사태에 대해서는 “초기부터 여론을 선동하고 언론을 압박해서 반미 프레임을 짜는 데만 몰두했다”며 “결국 이 정권의 아마추어 행정과 보복외교가 이같은 외교 참사를 불러온 것”이라고 말했다.

또한, “상속세 때문에 부자들이 한국을 떠난다는 대한상의 보도자료에 이재명 대통령이 고의적 가짜뉴스라며 펄펄 뛰고 있다”며 “대한상의에서 즉각 사과했는데도 장관들을 앞세워 죽일 듯이 공격을 퍼붓고 있다”고 짚었다.

그러면서 “대한상의에서 인용한 통계가 틀렸다 해도 과도한 상속세의 문제점은 이미 오래전부터 제기돼 왔다”며 “지난 대선 당시 이재명 대통령도 상속세 개편을 공약했는데 가짜 공약이었는지 지금껏 뭉개고 있다”고 비판했다.

송언석 원내대표도 “더욱 심각한 부분은 임광현 국세청장의 행태”라며 “민간 정책 자료가 공식 자료가 아니었기 때문에 한계가 있었지만 권력 동원해서 겁박하는 것은 개인 기본권에 대한 심대한 침해”라고 공세에 힘을 보탰다.

그는 “임 청장이 개인 페이스북에 ‘자신 10억원 이상 해외 이주는 연 평균 139명’이라고 공개했는데, 국세청의 공식 통계자료도 아니고 정책 설명을 위한 정례브리핑도 아니다”라며 “이는 명백히 국세기본법 비밀유지 의무 위반에 해당하는 것으로 보인다”고 지적했다.

앞서 장 대표는 당내 재신임·사퇴 요구에 각자의 직을 건 전 당원 투표를 제안했다. 이에 대해 당 안팎에서 비판이 나왔으나 공식적으로 요구한 사람은 없었다.

최수진 원내수석대변인은 “장 대표가 재신임을 물으려면 (직을) 같이 걸고 하라고 말씀한 뒤로 반응이 없으니, 이 문제는 이제 종결됐다고 생각한다”며 “가장 중요한 게 지방선거이다. 가장 중요한 것을 미뤄두고 가타부타하는 것이 맞나. 모든 의원들이 자중하고 지방선거 체제를 갖춰가고 있는 상황”이라고 말했다.