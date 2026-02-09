화장품 부문 매출 1조원… 전년 대비 3배 이상 성장

[헤럴드경제=김진 기자] 에이피알의 뷰티 브랜드 ‘메디큐브’가 지난해 매출액 1조4000억원을 돌파했다고 9일 밝혔다.

이는 화장품 부문과 에이지알(AGE-R) 뷰티 디바이스 부문을 합산한 숫자다. 국내 뷰티 브랜드 가운데 단일 브랜드 기준 최고 매출이다. 에이피알은 메디큐브 론칭 10년 만에 단일 브랜드 기준 ‘1조 클럽’에 입성했다는 점에서 의미가 크다고 전했다.

메디큐브의 고효능 스킨케어 제품과 혁신 기술 기반 뷰티 디바이스의 시너지가 주효했다. 화장품 부문에서는 ‘제로모공패드’, ‘콜라겐 나이트 랩핑 마스크’, ‘PDRN 핑크 펩타이드 앰플’ 등이 판매를 견인했다. 뷰티 디바이스와 병용 효과도 입소문을 탔다. 그 결과, 메디큐브 화장품 부문 매출은 전년 대비 3배 이상 성장하며 1조원을 넘어섰다.

뷰티 디바이스의 성장세도 가팔랐다. 지난해 관련 매출은 4000억원을 웃돌았다. 메디큐브 에이지알이 론칭된 2021년보다 100배 성장한 수치다. 현재 R&D 조직과 자체 생산시설, 물류센터에 이르는 밸류체인을 내재화하면서 뷰티 디바이스 시장을 선도하고 있다.

또 메디큐브는 해외 매출 1조원을 돌파했다. 미국 LA와 뉴욕에서 팝업 스토어를 성공적으로 운영했으며, 뉴욕 타임스퀘어 옥외광고를 두 차례 진행하는 등 영향력을 키웠다. 일본, 중화권 등 다양한 지역에서 팝업 행사와 프로모션을 펼쳐 호응을 얻었다.

에이피알 관계자는 “이번 메디큐브 성과는 우수한 제품력과 기술 경쟁력을 기반으로 글로벌 소비자의 신뢰를 얻은 결과”라며 “앞으로도 혁신적인 뷰티 솔루션을 통해 K-뷰티를 넘어 글로벌을 대표하는 뷰티 브랜드가 되도록 노력하겠다”고 말했다.