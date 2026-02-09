“대한민국의 값진 첫 메달, 진심으로 축하” SNS 축하

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 9일 김상겸 선수의 밀라노-코르티나 동계올림픽 첫 메달 획득소식이 들려오자 “김상겸 선수에게 뜨거운 축하를 전한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 새벽 페이스북에 “대한민국의 값진 첫 메달, 진심으로 축하한다”는 제목의 글을 올렸다.

이 대통령은 “김상겸 선수는 1초도 채 되지 않는 차이로 승부가 갈리는 1분 남짓의 레이스를 위해 수년간 매서운 눈밭을 오르내리며 자세를 다듬고, 장비를 조율해 왔다”며 “이처럼 오랜 시간 흘린 땀과 피나는 노력으로 2014년 소치 동계올림픽 이후 네 번째 도전 만에 마침내 올림픽 시상대에 올랐다”고 격려했다.

이 대통령은 “이번 메달은 대한민국 올림픽 역사상 400번째 메달이라는 점에서 더욱 뜻깊다”며 “또한 설상 종목에서 우리나라가 거둔 두 번째 은메달로, 대한민국이 빙상뿐 아니라 설상 분야에서도 경쟁력을 갖춘 국가로 도약하고 있음을 분명히 보여주었다”고 평가했다.

이 대통령은 “김상겸 선수의 메달은 앞으로 경기에 나설 대한민국 선수단 모두에게 큰 용기와 자신감을 불어넣어 줄 것”이라며 “국민 여러분과 함께 올림픽 마지막 날까지 우리 선수들의 선전을 힘껏 응원하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “김상겸 선수의 은메달 획득을 다시 한번 진심으로 축하한다”며 “오늘 하루, 승리의 기쁨을 마음껏 누리시길 기원한다”고 덧붙였다.

김상겸 선수는 8일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 대회 결승전에서 역전을 거듭한 결과 오스트리아 베냐민 카를에 0.19초라는 간발의 차로 은메달을 목에 걸었다.

한국 스키·스노보드는 2018년 평창 대회에서 이상호(넥센윈가드)가 이 종목 은메달을 획득해 사상 첫 올림픽 입상에 성공한 지 8년 만에 같은 종목에서 메달을 추가했다.