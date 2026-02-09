2월 13일부터 19일까지 설 종합대책 추진... 안전·돌봄·생활편의 중심으로 분야별 대응체계 가동

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 구민들이 안전하고 편안한 설 명절을 보낼 수 있도록 2월 13일부터 19일까지 7일간 ‘2026년 설 종합대책’을 추진한다.

구는 설 연휴 기간 재난·안전사고 예방부터 취약계층 보호, 생활 불편 해소까지 3대 분야에 대해 종합적으로 대응하기 위해 22개 부서가 참여하는 비상 대응체계를 가동하고, 총 1316명의 인력을 투입해 명절 기간 행정 공백을 최소화할 계획이다.

먼저, 연휴 기간 각종 사고와 재난에 신속히 대응하기 위해 24시간 재난안전상황실과 분야별 종합상황실을 운영한다. 재난 발생 시 전 직원 비상연락체계를 유지하고, 소방서·경찰서 등 유관기관과의 공조를 통해 현장 대응력을 강화한다.

또한, 소외되는 이웃 없이 따뜻한 명절을 보내도록 돌봄과 지원을 강화한다. 독거어르신과 취약계층을 대상으로 집중 안부 확인과 안전 모니터링을 실시하고, 돌봄SOS 긴급돌봄서비스와 결식 우려 아동 급식 지원, 노숙인 보호 활동을 연휴 기간에도 이어간다.

구민들의 생활 불편을 줄이기 위한 대책도 함께 추진한다. 연휴 기간 청소상황실과 기동반을 운영해 쓰레기 민원에 신속히 대응하고, 주요 도로와 다중이용시설 주변 순찰을 강화해 쾌적한 생활환경을 유지한다. 교통 흐름 관리와 불법 주·정차 단속을 통해 명절 기간 교통 혼잡도 완화할 방침이다.

아울러, 연휴 기간 의료 공백을 최소화하기 위해 응급진료체계를 유지한다. 당직 의료기관과 휴일지킴이 약국을 지정·운영하고, 중랑구 보건소 응급진료상황실을 통해 이용 가능한 의료기관과 약국 정보를 안내한다.

이 밖에도 한파와 강설에 대비한 비상근무와 제설 대응체계를 운영하고, 물가 안정 관리 등 분야별 대책을 통해 설 연휴 기간 주민 불편 해소에 힘쓸 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “설 연휴 동안에도 구민 안전과 생활 편의를 빈틈없이 챙기겠다”며 “모든 구민이 따뜻하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.