[헤럴드경제=이명수 기자] 부산 동래구 쇠미산에서 난 불이 밤샘 진화작업을 통해 약 9시간 만에 초진됐다.

9일 부산소방재난본부에 따르면 지난 8일 오후 8시38분께 동래구 쇠미산 금정봉(높이 399m) 8부 능선에서 불이 났다.

불이 나자 부산소방은 오후 10시45분께 대응1단계를 발령한데 이어 9일 0시41분께 대응2단계로 격상했다.

이후 오전 5시45분께 큰 불길을 잡는 초진 단계에 이르자 대응1단계가 해제됐다.

이 불로 임야 4㏊(4만㎡) 가량이 소실된 것으로 소방은 추정했다.

산불 현장에서는 소방과 경찰, 관할 구청, 산림청 등 400여 명과 장비 50여 대가 투입돼 진화를 펼쳤고, 현재 잔불 정리를 하고 있다.

부산소방은 일출 이후 헬기도 투입할 계획이라고 전했다.

밤새 동래구와 부산진구 일대에서 타는 냄새가 난다는 119신고가 210여 건이나 접수됐다.

현재 이 불로 인한 인명 피해는 없는 것으로 알려졌다.

산림청은 산불 진화가 종료되면 산림재난방지법 제76조에 따라 산불전문조사반을 통해 정확한 피해면적과 재산피해 등을 조사할 예정이다.

한편 부산 전역에는 건조경보가 발효 중이다.