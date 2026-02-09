현장 밀착형 ‘안전한 일터 지킴이’ 본격 가동 시니어 안전전문가 1000명 투입…중소·취약 사업장 집중 지원

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부의 산업안전 정책 이행에 속도가 붙고 있다. 한국산업안전보건공단은 ‘차별 없는, 안전한 일터 조성’을 목표로 현장 중심 사업의 실행력을 높이겠다는 방침을 밝혔다.

공단은 9일 ‘현장과 함께 차별 없는, 안전한 일터 조성’에 대한 공감대 형성을 위해 제1차 소속기관장 회의를 열고, 2026년 주요 사업 추진 방향과 성과 제고 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 회의는 지난해 12월 대통령 업무보고와 올해 1월 노동부 장관 업무보고 이후 산업안전에 대한 정부와 사회적 관심이 높아진 가운데 개최됐다.

회의에서는 지역·업종·규모별 특성을 반영한 맞춤형 안전보건 서비스 제공 방안과 함께, 본부와 일선 간 정책 방향과 우선순위를 공유하는 데 초점이 맞춰졌다. 공단은 정부 정책의 차질 없는 이행과 현장 실행력을 높이기 위한 기반을 다졌다고 설명했다.

특히 올해 대표적인 현장 밀착형 사업으로 추진되는 ‘안전한 일터 지킴이’ 사업이 핵심 안건으로 다뤄졌다. 해당 사업에는 시니어 안전전문가 1000명이 투입되며, 중소·취약 사업장을 중심으로 현장 점검과 기술·재정 지원을 강화하는 것이 골자다. 공단은 현장과 일선의 목소리를 적극 반영해 사업의 실행력을 높이고, 지원 효과를 극대화하는 방안을 집중 논의했다.

김현중 공단 이사장은 “현장과의 긴밀한 소통을 바탕으로 모든 근로자가 차별 없이 안전하게 일할 수 있는 일터를 조성하겠다”며 “안전한 일터 지킴이 사업의 성공적 안착과 고위험 사업장 관리 강화, 재정·기술 지원을 통해 사고 사망 감축이라는 가시적 성과를 반드시 창출하겠다”고 밝혔다.