[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시청 지하공간에 새롭게 문을 연 복합문화공간 ‘내 친구 서울 서울갤러리’(이하 ‘서울갤러리’)가 2월 5일부터 7일 3일간 개관 기념행사를 성황리에 마치며 시민·관광객의 뜨거운 호응 속에 서울시를 대표하는 새로운 인기 명소로 첫발을 내디뎠다.

서울시는 개관 기념행사 기간 동안 1만명이 넘는 시민과 내·외국인 관광객이 방문했다고 밝혔다(총 관람객 1만113명). 3일 내내 개장 전부터 입장을 기다리는 시민들의 오픈런이 이어졌으며, 전시관·굿즈숍·포토존 곳곳에서 서울갤러리를 즐기는 방문객들이 줄 선 모습을 볼 수 있었다.

이번 개관행사는 서울의 매력과 미래 비전을 체험형 콘텐츠로 풀어낸 ‘서울갤러리’ 공간 정체성을 시민들이 직접 경험할 수 있도록 구성되었다. 스탬프투어, 미니콘서트, 강연 등 다양한 프로그램이 곳곳에서 운영되며 방문객들의 발길을 사로잡았다.

특히 ‘내친구서울관’ ‘서울마이소울샵’ 등을 중심으로 진행된 스탬프투어에 시민들이 많은 참여를 보였다.

‘미래 서울 시민증 발급’, ‘세계도시 캡슐뽑기’ ‘해치 아케이드 게임’ ‘소망나무 메시지 남기기’ 등 체험형 미션을 완료한 시민들에게는 서울마이소울 굿즈와 해치&소울프렌즈 키링이 증정되어 큰 호응을 얻었다.

미디어아트와 AI키오스크 등 첨단기술을 활용한 ‘내친구서울 1·2관’도 연일 관람객으로 붐볐다. 서울의 미래도시상과 세계 속 서울의 위상을 한눈에 조망하는 콘텐츠가 방문객들의 시선을 사로잡았다.

방문객들은 1600:1 스케일로 축소된 서울시 전체 지도 모형과 미디어인터랙티브로 반응하는 ‘플레이한강’, ‘미래서울쇼’를 촬영하고, ‘AI 키오스크’로 내가 사는 동네·여행지에 대한 정보를 찾아보았다.

지구의 모습, 세계 풍경 등 다양한 정보가 담긴 지름 2m 지구 모양의 ‘미디어 스피어’, 5대 도시모형과 세계도시 종합경쟁력지수(모리지수)를 보여주는 ‘세계도시월’을 즐기는 관람객들의 모습도 보였다.

가족 단위 방문객의 발길을 끈 공간은 단연 ‘키즈라운지’였다. 키즈라운지는 어린이들을 위한 정책 체험 공간으로, 서울갤러리의 개관을 기념해 첫 번째 팝업으로 ‘해치의 건강구조대’가 운영되었다.

키즈라운지에서는 ‘덜달달9988 실험실’, ‘서울체력9988 운동존’, ‘해치의 마법 방울’ 등 서울시의 건강 정책을 체험하는 코너가 마련되어 미션을 즐기는 아이들의 웃음소리가 끊이지 않았다.

서울을 상징하는 다양한 굿즈와 서울갤러리에서만 한정 판매되는 특화 굿즈를 선보이는 ‘서울마이소울샵’ 역시 개관 행사 기간 동안 시민은 물론 외국인 관광객의 발길이 끊이지 않은 공간이었다. 특히 프리미엄 초콜릿 브랜드 ‘트리투바’와 협업한 서울갤러리 한정판 수제 초콜릿에 대한 관심이 높았으며 초콜렛 굿즈는 행사 기간 동안 가장 인기 있는 판매 품목 중 하나로 꼽혔다.

상품 진열대를 촬영하거나 기념품을 고르는 시민과 외국인 관광객들의 모습이 이어졌으며, 관광객들은 “서울의 이미지를 담은 기념품을 한곳에서 볼 수 있어 좋다” “여행 기념 선물로 적합하다”며 높은 만족감을 나타냈다.

6일에는 오세훈 서울시장이 서울갤러리를 직접 방문해 주요 시설을 둘러보며 콘텐츠를 체험하고 시민들과 소통했다.

행사장을 찾은 시민들은 “내친구서울관에서 서울을 한눈에 볼수 있다는 것이 대단하다” 고 긍정적인 반응을 보였고 개관 팝업 행사에 대해서는 “아이와 함께 할 수 있는 체험이 많아서 즐겁게 참여했다” “키즈라운지와 스탬프 투어가 재미있었다” “가족들과 사진찍을수 있는 공간들이 많아서 좋았다” 고 평가했다.

서울시는 이번 개관행사의 성과를 바탕으로 서울갤러리를 시민은 물론 외국인 관광객을 포함한 모두가 편하게 방문할 수 있는 서울의 대표 복합문화공간으로 운영해 나갈 계획이다.

민수홍 서울시 홍보기획관은 “참여형으로 진행된 이번 개관행사를 통해 시민들이 ‘시청’이라는 공간을 훨씬 친근하게 느끼는 계기가 된 것 같다”며 “앞으로도 서울의 매력을 담은 ‘서울갤러리’가 시민에게는 일상 속 즐거운 방문지가 되고, 서울을 찾은 관광객에게는 꼭 들러야 할 명소로 자리매김하도록 운영해 나갈 것”이라고 말했다.