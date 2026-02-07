전국 ‘맑은’ 가운데 낮 최고 기온 -4~3도

[헤럴드경제=손미정 기자] 일요일인 8일은 전국이 맑은 가운데 하루 종일 영하권의 강추위가 이어지겠다.

중부지방과 경북, 전북 동부, 일부 경남 내륙에 한파특보가 발효된 가운데 전국 대부분 지역의 아침 기온은 -15∼-5도로 낮겠다. 아침 최저기온은 -18∼-5도, 낮 최고기온은 -4∼3도로 예상된다.

바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니 건강 관리에 유의해야겠다.

오전까지 전라권 서부와 제주, 울릉도·독도에는 시간당 1∼3㎝의 많은 눈이 내리겠다. 강원 산지와 충남권, 경북 서부 내륙에서도 새벽에 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

7∼8일 예상 적설량은 전북과 광주·전남 서부 3∼8㎝, 전남 북동부 1∼3㎝, 울릉도·독도 10∼30㎝, 제주 산지 10∼20㎝, 제주 중산간·동부 5∼15㎝ 등이다.

바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 2.0∼5.0ｍ, 서해 1.0∼4.5ｍ, 남해 1.5∼4.0ｍ로 예상된다.