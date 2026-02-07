[헤럴드경제=나은정 기자] 가수 지드래곤이 데뷔 첫 단독 팬미팅에서 팬들에게 선물한 ‘역조공’이 화제를 모으고 있다. 공연은 오후 7시에 시작됐으나 팬들이 새벽부터 공연장을 찾아 줄을 서는 진풍경이 펼쳐지는가 하면, 선물을 받은 팬들이 잇달아 소셜미디어(SNS)에 인증 사진을 올리며 ‘나눔’에 동참하고 있다.

지난 6일 서울 송파구 KSPO DOME에서 데뷔 첫 단독 팬미팅을 진행한 지드래곤은 이날 팬들을 위해 특별한 선물을 준비했다. 이날 팬미팅 공연은 오후 7시에 시작됐지만, 공연장 앞에는 새벽부터 수백 명의 팬이 몰리며 대기 줄이 생겨날 정도였다.

팬들을 이른 시간부터 모이게 한 지드래곤의 ‘역조공’은 바로 호두과자였다. 이 호두과자는 지드래곤이 설립한 공익 재단 저스피스와 부창제과가 협업한 제품으로, 각 호두과자 위에는 지드래곤의 브랜드 ‘피스마이너스원(PEACEMINUSONE)’의 상징인 데이지꽃 모양 초콜릿 장식이 올려져 있어 눈길을 끌었다.

지드래곤 측은 “겨울철 추운 날씨를 고려해 푸드트럭 형태로 따뜻하게 제공할 예정”이라고 안내했고, 실제로 이른 아침 공연장에 모인 팬들은 따뜻한 호두과자로 허기를 달랬다는 후문이다.

이미 전날 SNS에서는 팬미팅에 앞서 부창제과의 부스가 설치된다는 소식이 알려지며 화제가 됐다. 지드래곤 팬들은 “팬미팅 당일 날씨 춥다고 팬들에게 호두가자 선물해주는 권지용”, “팬들한테 호두과자 역조공 실화냐”, “팬미팅 퇴근하고 가려고 했더니 그냥 휴가 쓰고 가야겠다” 등의 게시물을 올리며 기대감을 드러냈다.

지드래곤의 팬미팅 이후 팬들 사이에서는 ‘지드래곤 호두과자’로 불리며 SNS 인증 사진이 잇따라 올라왔다. 사랑하는 스타가 손수 준비한 선물에 감동한 이유만은 아니다. 저스피스 측은 호두과자 선물을 받은 팬이 SNS에 사진을 게시할 경우 게시물 1개당 100원씩 팬클럽 이름으로 기부하는 이벤트도 함께 진행했다. 단순히 스타의 선물에 그치는 것이 아니라 기부와 나눔의 의미를 확장시킨 것이다.

한편 지드래곤의 역조공은 호두과자에 그치지 않았다. 공연 도중에는 지드래곤이 모델로 활동 중인 커피 프랜차이즈 ‘더벤티’ 쿠폰이 팬들에게 지급됐다. 또 지드래곤과 가위바위보 게임에서 이긴 팬들에게는 프레데릭말 콜라보 향수와 제이콥앤코 한정판 펜던트 등 고가의 선물이 증정돼 현장을 더욱 뜨겁게 달궜다.

팬들 사이에서는 “선물 준비한 세심함에 감동했다”, “역조공 클래스가 다르다”, “아까워서 먹진 못하고 집에 모셔왔다”, “누가 선물을 받든 진심으로 좋아해주고 같이 축하해주고 행복해 하는 모습이 인상적이었다” 등 반응이 이어졌다.

지드래곤은 오는 8일까지 국내에서 팬미팅을 이어간 뒤, 이후 13~15일 일본 요코하마 피아 아레나 MM, 21~22일 태국 방콕국제무역전시센터(BITEC)에서 글로벌 팬들과 만날 예정이다.