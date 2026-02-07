빅테크 AI 지출에 “적절하고 지속 가능” ‘닷컴버블’ 비교한 ‘AI 거품론’엔 부정적 젠슨 황 “지난해 우린 AI 변곡점 목격해”

[헤럴드경제=이용경 기자] 주요 빅테크(거대 기술기업)가 인공지능(AI) 인프라 구축에 천문학적 지출을 예고한 가운데 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이에 대한 세간의 우려를 일축했다.

황 CEO는 6일(현지시간) 미 경제방송 CNBC와 인터뷰에서 아마존·구글·메타·마이크로소프트(MS) 등의 AI 투자 규모에 대해 “적절하고 지속 가능하다”고 말했다.

그는 AI 관련해 “수요는 하늘을 찌르고 있고 여기에는 근본적인 이유가 있다”며 “우리는 한 세대에 한 번 있는 인프라 구축 시기에 와 있다. 인류 역사상 가장 큰 규모의 인프라 구축이다”라고 강조했다.

특히 그는 최근 메타의 호실적을 언급하면서 “메타보다 AI를 더 잘 활용하는 기업은 없다”며 “그들은 이를 실적으로 보여주고 있다. 바로 그것이 그들이 그토록 공격적으로 투자하는 이유”라고 설명했다.

황 CEO는 지난 2000년대 초반 ‘닷컴 버블’이 최근 ‘AI 거품론’과 자주 비견되는 데 대해서도 부정적인 입장을 나타냈다.

투자만 받고 실제 영업을 하지 않은 기업이 많았던 닷컴 버블 때와 달리 지금은 자사 그래픽처리장치(GPU)가 실제 업무에 100% 활용되고 있고, 6년 전 구형 GPU도 가격이 오를 정도로 수요가 높다는 점을 이유로 들었다.

그는 “(닷컴 버블 때는) 깔아놓고 쓰지 않는 ‘다크 파이버’(유휴 광통신망)가 있었다”며 “지금은 ‘다크 GPU’가 없다”고 단언했다. 이어 오픈AI와 앤트로픽 등 AI 기업들이 이미 200억 달러의 연 환산 매출을 올리고 있다는 점을 지적하며 “지난해 우리는 AI의 변곡점을 목격했다”고 강조했다.

‘하이퍼스케일러’로 불리는 주요 AI 기업의 올해 자본지출(CAPEX) 예상액은 총 6600억 달러(약 966조원)에 달한다. 엔비디아는 이러한 주요 기술기업의 AI 투자 확대 혜택을 가장 직접적으로 받는 기업이다.