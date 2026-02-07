엡스타인과 친밀 교류 정황 드러나 메테마리트 왕세자빈 “깊이 후회”

[헤럴드경제=이용경 기자] 미국의 억만장자 아동 성범죄자인 제프리 엡스타인과 친밀히 교류한 정황이 드러난 메테마리트(52) 노르웨이 왕세자빈이 국왕 부부를 비롯한 왕실에 사과했다.

로이터통신 등에 따르면 메테마리트 왕세자빈은 6일(현지 시각) 왕실 명의로 성명을 내고 “엡스타인과 친분을 깊이 후회한다”며 “실망을 준 모두에게 사과하는 것이 중요하다”고 밝혔다.

그는 “나로 인해 왕실, 특히 국왕과 왕비가 처한 상황도 유감스럽다”며 유럽 최고령 군주인 하랄 5세(88) 국왕 부부에게 사죄의 마음을 표현했다.

왕세자빈은 미 법무부가 추가로 공개한 엡스타인 파일에 이름이 최소 1000번 이상 등장했다. 특히 엡스타인과의 친밀한 관계와 부적절한 발언이 도마 위에 오르자 “판단력이 부족했고 엡스타인과 접촉한 것을 깊이 후회한다”고 사과한 바 있다.

이번에 공개된 메시지에는 2012년 엡스타인이 “신붓감을 찾으러 프랑스 파리에 왔다”고 하자 왕세자빈이 “파리가 불륜하기 좋다. 스칸디나비아 여성이 신붓감으로 더 낫다”고 답한 내용도 포함됐다.

평민 출신으로 2001년 노르웨이 왕위 계승 1순위인 호콘 왕세자와 결혼한 메테마리트 왕세자빈은 결혼 전 다른 남자와 사이에서 낳은 큰아들과 관련해서도 문제를 겪고 있다.

왕세자빈의 장남 마리우스 보르그 회이뷔(29)는 지난 3일부터 오슬로 지방법원에서 성폭행, 전 연인을 상대로 한 폭력, 마약 소지 등 38건의 혐의로 재판을 받고 있다.

최근 현지 언론 조사에서는 노르웨이 국민 절반에 가까운 44%가 메테마리트 왕세자빈이 차기 왕비 자격이 없다고 응답했다.

그럼에도 호콘 왕세자는 “마리우스를 지지한다”며 “우리는 다른 아이들 또한 보살피고 있다. 그들 역시 돌봄이 필요하다”고 가족을 옹호했다. 호콘 왕세자 부부는 슬하에 잉리 알렉산드라(22) 공주, 스베레 망누스(20) 왕자 남매를 뒀다.

호콘 왕세자는 “아내에게는 스스로 추스를 시간이 필요하다”며 “그에게 시간이 좀 더 필요하다는 점을 이해해 주길 바란다”고 말했다. 현재 왕세자빈은 폐 이식이 필요한 만성 질환인 폐섬유화증을 앓고 있는 것으로 알려졌다.