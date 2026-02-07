세계해운협의회 발표 DF 엔진 적용 선박(컨테이너선·자동차 운반선) 수 투자 규모 약 200조원 건조 예정 DF 선박 726척 글로벌 선박 발주 둔화에도 수요 계속 “환경 규제 대비 박차”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 친환경 이중연료(DF) 엔진 적용 선박이 지난해 전년 대비 2배가량 늘어난 것으로 집계됐다. 탄소 배출 규제에 대응하려는 글로벌 선사들의 움직임이 활발해지면서다. 세계 시장에서 압도적인 경쟁력을 가지고 있는 국내 선박엔진 업체들도 연초부터 굵직한 수주 실적을 이어가고 있다.

세계해운협의회(WSC)는 이달 초 발표한 DF 엔진을 적용한 선박(컨테이너선·자동차 운반선) 수가 지난 연말 기준 400척을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년(2018척) 대비 2배가량 늘어난 규모다. 글로벌 선주사들이 주문해 앞으로 건조 예정인 DF 선박은 726척에 달했다.

현재 운항 중인 선박에 발주된 물량을 합치면 총 1126척으로, 투자 규모로 따지면 약 1500억달러(약 200조) 규모다.

DF 엔진은 기존 선박에 쓰이던 디젤에, LNG(액화천연가스)나 암모니아 등 친환경 연료를 선택적으로 사용할 수 있는 엔진이다. 탄소 규제가 전 세계적으로 강화되고 있지만 아직 방향이 명확하게 정리되지 않은 상황에서, 특정 연료에 종속되지 않는 DF 엔진 사용도 늘어나는 추세다.

WSC는 “대형선박을 중심으로 DF 엔진은 물론 삼중연료까지 강력한 옵션으로 부상하고 있다”며 “발주된 크루즈선의 40% 이상이 다중연료 운항을 위해 설계됐으며 대부분 액화천연가스(LNG)와 향후 연료를 염두에 둔 설계”라고 설명했다.

글로벌 선사들이 친환경 규제에 대응해 DF 엔진을 도입하기 시작한 건 대략 2020년대 초반부터다. 당시 발주된 엔진들은 이미 대부분 인도됐지만, 지난해 신규 발주 물량은 오히려 늘어난 것이다. 지난해 전 세계적으로 선박 발주가 둔화된 흐름 속에서도 친환경 선박 엔진 수요 자체는 계속된 것이다. WSC는 “지난해 발주 물량이 실제 운항 선대로 옮겨가는 흐름이 있었음에도 파이프라인에서 DF 선박 비중이 유지되고 있다”고 분석했다.

저가 공세로 글로벌 시장에서 한국과 경쟁 중인 선박과 달리, 선박엔진은 아직까지 한국산 수요가 압도적으로 높은 편이다. 특히 중국은 한국산 선박엔진을 가장 많이 구매하는 나라이기도 하다. 한국무역협회 무역통계에 따르면 지난해 우리나라가 중국에 수출한 선박용 엔진·부품은 12억 8702만달러에 달한다. 전년(10억3702만달러) 대비 24% 상승한 규모다.

한화엔진은 지난해 전년 대비 82% 증가한 1300억원의 영업이익을, HD현대마린엔진은 128% 증가한 760억원을 나란히 기록했다. 한화엔진의 경우 주력 제품인 2행정 저속 엔진 평균 판매 단가(ASP)가 오른 효과가 반영됐다. 한국투자증권에 따르면 지난해 4분기 한화엔진이 인도한 저속엔진 31대 ASP는 103억원으로, 직전 분기 대비 23.1% 올랐다.

올해 들어서도 선박엔진 대형 수주가 이어지고 있다. HD현대마린엔진은 지난달 중국 국유기업 샤먼샹위그룹 산하 선박 관련 무역 계열사와 365억원 규모의 선박엔진 공급 계약을 체결했다. 중국 최대 민간 조서소인 장쑤 뉴양쯔와 타이저우 산푸 선박공업으로부터도 각각 243억원, 622억원 규모 선박엔진을 수주했다. 세 건 계약 규모는 총 1229억원으로, 2024년 매출의 40%에 달한다. 한화엔진도 지난달 중국향으로 추정되는 4340억원 규모의 선박엔진 공급을 따냈다.