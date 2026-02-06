CJ제일제당 등 주요 업체, 평균 4~5%대 인하 담합 의혹 속 李대통령 “물가 불안정” 결정타 빵·라면 등 원료…“도미노 인하 가능성 낮아” “물가 상승 버틸 체력 없다” 부작용 우려도

[헤럴드경제=김진 기자] 주요 설탕·밀가루 생산업체들이 업소용(B2B) 및 일반 소비자용(B2C) 제품의 가격 인하를 단행했다. 정부의 기조에 발맞춰 물가 부담을 덜겠다는 취지로, 최근 검찰이 기소를 결정한 가격 담합 의혹에 대한 압박이 작용했다는 분석이 나온다. 라면, 과자 등 주요 식품 원료로 쓰이는 설탕·밀가루 가격 인하가 식품업계 전반에 영향을 미칠 수 있다는 전망도 고개 들었다.

6일 업계에 따르면 CJ제일제당은 전날 B2C 설탕·밀가루 전 제품의 가격 인하를 결정했다. 백설 하얀설탕, 갈색설탕 등 B2C 설탕 제품 총 15개 품목(SKU) 가격을 평균 5% 내리기로 했다. 백설 찰밀가루, 박력1등·중력1등·강력1등 밀가루 제품 총 16SKU 가격도 평균 5.5% 인하한다. 설탕과 밀가루 제품군의 최대 인하율은 6%다. CJ제일제당은 “최근 국제 원당·원맥 시세를 반영하고 정부의 물가안정 기조에 적극 동참하는 차원에서 가격을 내리기로 했다”며 “명절을 앞두고 소비자 부담을 더는 데 기여할 수 있기를 바란다”고 했다.

사조동아원도 같은 날 박력1등, 강력1등 밀가루 20㎏ 대포장 제품과 1㎏, 3㎏ 가정용 소포장 제품 가격을 평균 5.9% 인하하기로 했다. 모두 중식용 고급분과 중력, 제과제빵의 원료다. 삼양사도 B2B, B2C 설탕·밀가루 가격을 평균 4~6% 내리기로 결정했다. 삼양사 관계자도 “소비자들의 장바구니 부담 완화에 기여하길 바란다”고 했다.

대한제분은 지난 1일 가장 먼저 밀가루 일부 제품의 가격을 평균 4.6% 인하했다. 주로 업소용으로 공급되는 곰표고급제면용(호주산), 곰(중력1등), 코끼리(강력1등) 20㎏ 대포장 제품과 유통업체에 공급하고 있는 3㎏, 2.5㎏, 1㎏ 제품 등이 대상이다.

가격 인하를 결정한 업체들은 국내 설탕·밀가루 시장점유율 대부분을 차지한 곳이자, 최근 가격 담합 의혹으로 검찰 수사를 받은 곳이다. 검찰은 대한제분과 사조동아원, 삼양사 등 6개 업체 대표 및 임직원 14명을 앞서 공정거래법 위반 혐의로 불구속 기소했다. 검찰이 추산한 담합 규모는 5조9913억원에 달한다. 국내 설탕시장의 90%를 차지하는 CJ제일제당, 삼양사의 임원 등도 재판에 넘겨졌다. 검찰은 이들이 3조2715억원 규모의 설탕 가격을 담합했다고 보고 있다.

이 같은 상황에서 이재명 대통령의 ‘물가 안정’ 주문이 가격 인하의 결정타가 됐다는 게 업계의 평가다. 이 대통령은 전날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “경제 지표가 좋아지더라도 실생활과 밀접한 장바구니 물가가 불안정하면 국민 삶의 개선을 체감하기 어렵다”고 말해 눈길을 끌었다. 이 대통령은 “독과점을 이용해 국민에게 고물가를 강요하는 행위는 국가의 공권력을 총동원해 반드시 시정하기를 바란다”며 담합 의혹도 겨냥했다.

설탕·밀가루는 식품 전반에 사용되는 원료들이다. 이번 가격 인하가 빵, 과자, 라면, 아이스크림 등 식품 전반의 가격 인하로 이어질 수 있다는 전망이 나오는 배경이다.

하지만 식품업계에서는 ‘도미노 인하’ 가능성은 낮다는 게 중론이다. 한 업계 관계자는 “설탕과 밀가루가 제품 원가에서 차지하는 비중은 크지 않다”며 “카카오나 식용 색소, 향료 등 원가 대부분을 차지하는 원료들은 오히려 거시경제 물가 상승으로 매년 가격이 오르고 있다”고 설명했다. 실제로 국내 식품사들은 해외 수출에 주력하는 일부 업체를 제외하면 연간 영업이익 5%를 밑도는 실적 악화를 우려하는 상황이다.

정부의 물가 안정 기조가 사실상 ‘물가 억제’에 해당한다는 우려 섞인 시각도 존재한다. 지난 윤석열 정부 때부터 이어졌던 물가 압박이 누적되면서 향후 가격 인상폭이 커질 수 있다는 것이다. 과거 이명박 정부에서 시행됐던 ‘MB 물가지수’ 사례가 대표적이다. 당시 정부는 라면·만두 등 52개 생활필수품에 대한 가격 관리를 실시했으나, 시행 약 3년 5개월간 해당 품목의 평균 가격상승률은 20.42%를 기록했다.

업계 관계자는 “업계의 영업이익이 평균 7~8% 이상이었던 당시와 달리, 지금은 원가 상승을 버틸 체력이 없는 상황”이라며 “누적된 요인 만큼 많이 오를 수밖에 없다”고 말했다.