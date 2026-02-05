[헤럴드경제=홍승희 기자] 5일 오후 5시 20분께 광주 남구 압촌동 한국전기연구원 1층에서 불이 났다.

신고를 받고 출동한 소방 당국이 25분 만에 불을 껐다.

당시 건물 내부에 있던 직원 등 4명이 스스로 대피해 인명피해는 발생하지 않았다.

소방 당국은 배터리에서 불이 난 것으로 보고 자세한 화재 경위를 조사 중이다.