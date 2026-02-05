[헤럴드경제=홍승희 기자] 대한민국 선수단이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 개회식에서 22번째로 입장한다.

5일(이하 한국시간) 대회 조직위원회가 발표한 개회식 입장 순서에 따르면 대한민국 선수단은 7일 오전 4시부터 열리는 대회 개회식에서 92개 국가올림픽위원회(NOC) 중 22번째로 이탈리아 밀라노의 산시로 스타디움에 들어선다.

개회식 입장 순서는 개최국인 이탈리아 알파벳 순서를 기준으로 정해졌다.

이탈리아어로 우리나라 정식 명칭은 ‘Repubblica di Corea’인데, 입장 순서에서는 ‘Corea’가 기준이 된 것으로 보인다. 우리나라는 콜롬비아(Colombia)와 크로아티아(Croazia) 사이에 배치됐다.

고대 올림픽 발상지 그리스 선수단이 전통에 따라 가장 먼저 입장하며, 알바니아와 안도라가 뒤를 잇는다.

개최국 이탈리아 선수단은 마지막 92번째로 입장한다.

경기장이 4개 권역으로 나뉘어 열리는 이번 대회는 선수 퍼레이드도 분산돼 진행될 예정이다.

우리나라는 밀라노 클러스터에만 피겨스케이팅의 차준환(서울특별시청), 스피드스케이팅의 박지우(강원도청)를 기수로 배치했다.