조 회장은 현재 대한배구협회 산하 한국배구연맹(KOVO) 총재을 맡아 리그 운영을 챙기고 있다조원태 한진그룹 회장이 2026년 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 현장을 찾는다.

5일 업계에 따르면 조 회장은 전날 이재명 대통령과 10대 그룹 간담회에 참석한 뒤 이탈리아 밀라노로 출국했다.

한진그룹 관계자는 “조 회장은 대한체육회 부회장 자격으로 올림픽 현장을 방문했다”고 말했다.

조 회장은 현재 대한체육회 부회장으로 활동하고 있다. 지난해 12월에는 충북 진천 국가대표선수촌을 방문해 동계올림픽 출전 선수단에 격려금을 전달한 바 있다.

이번 밀라노 동계올림픽에서도 일부 종목 경기장을 찾아 우리 대표팀을 직접 응원할 것으로 알려졌다.

한진그룹은 수십 년간 동계 스포츠를 중심으로 한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 2018년 평창 동계올림픽 당시에는 공식 파트너로 참여해 대회 운영을 전폭적으로 지원했다.

선대회장인 고(故) 조양호 회장은 2009년부터 평창동계올림픽 유치위원장을 맡아 대회 유치 과정 전반을 이끈 바 있다.

한진그룹은 빙상을 비롯해 배구와 탁구 등 비인기 종목에 대한 장기 후원도 지속하고 있다. 조 회장은 현재 대한배구협회 산하 한국배구연맹(KOVO) 총재로서 리그 운영 전반을 챙기고 있다.