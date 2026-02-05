[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 내란·김건희·순직해병 특검의 미진한 부분과 새로운 의혹을 수사할 ‘2차 종합특검’의 특별검사로 권창영 법무법인 지평 변호사(28기)를 5일 임명했다.

청와대는 이날 “이 대통령은 ‘윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률‘에 따른 특별검사로 권창영 변호사를 임명했다”고 밝혔다.

조국혁신당이 추천한 권 변호사는 서울대 법학전문대학원 겸임교수를 지내고 있다. 서울행정법원과 서울남부지법 등에서 판사로 재직했고, 대검 중대재해자문위원장 등을 지냈다.

조국혁신당은 권 변호사에 대해 “학구적이면서 실무에서는 강직한 면모를 가진 것으로 정평이 나 있다”며 “연륜과 실무적 경험, 좌고우면하지 않는 추진력이 윤석열-김건희 공동정권의 권력남용 행위의 여죄를 파헤치는데 적절한 역량”이라고 평했다.

2차 특검의 수사 기간은 특검이 임명된 날부터 준비 기간 20일, 본수사 기간 90일, 30일의 연장 기간 2회 등을 합친 최장 170일이다. 수사 인력은 역대 특검 중 최대 규모인 내란 특검 267명에 육박하는 최대 251명이다.