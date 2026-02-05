산업 내 블록체인 기술 활용 가능성 타진 글로벌 시장 겨냥 핵심 기술 고도화

[헤럴드경제=유동현 기자] 블록체인 인프라 기업 DSRV는 현대자동차그룹 제로원 펀드로부터 전략적 투자를 유치했다고 5일 밝혔다. 제로원 펀드는 현대자동차그룹의 미래 신사업 및 핵심 기술을 탐지하고 오픈이노베이션을 추진하기 위해 조성된 투자 플랫폼이다.

DSRV는 이번 투자를 바탕으로 현대자동차그룹과 블록체인 기술의 산업적 활용 가능성을 검토하고, 향후 협력 기반을 마련해 나갈 계획이다. DSRV는 글로벌 수준의 블록체인 노드(검증자) 운영과 스테이킹 인프라 기술을 기반으로 블록체인 인프라 서비스를 제공해 왔다.

현대자동차그룹 제로원 관계자는 “이번 투자를 통해 DSRV가 보유한 블록체인 기술의 활용 가능성을 타진하며, 향후 다양한 비즈니스 영역에서 사업 협력이 이루어질 것을 기대한다”고 했다.

김재홍 DSRV 부대표는 “현대자동차그룹의 투자는 DSRV가 축적해 온 블록체인 인프라 운영 경험과 사업 역량을 강화할 수 있는 중요한 계기”라며 “앞으로도 블록체인 기술이 산업 현장에서 유의미한 가치를 창출할 수 있도록 기술 고도화에 주력하겠다”고 했다.

DSRV는 핵심 기술 고도화와 글로벌 파트너십 확대를 지속 추진해 왔다. 글로벌 기업과 기관을 대상으로 블록체인 인프라 사업 범위를 점진적으로 확대할 예정이다.