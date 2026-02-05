당기순이익 전년대비 4.9% 증가 보통주 1주당 현금 660원 결산배당

[헤럴드경제=유혜림 기자] JB금융지주가 지난해 사상 최대 실적을 달성했다.

5일 금융감독원 전자공시에 따르면, JB금융지주의 2025년 지배지분 기준 당기순이익은 7104억원으로 전년 대비 4.9% 증가했다. 이는 연초 제시한 연간 가이던스를 웃도는 수준이다.

주요 수익성 지표인 ROE는 12.4%, ROA는 1.04%를 기록하며 7년 연속 두 자릿수 ROE와 2년 연속 1% 이상의 ROA를 이어갔다.

JB금융은 RORWA(위험가중자산이익률) 중심의 질적 성장 전략을 바탕으로 핵심사업 비중 확대와 사업 포트폴리오 리밸런싱을 통해 자본 효율성을 높였다고 설명했다.

원화 대출자산은 전년 말 대비 7.7% 증가했지만 위험가중자산(RWA)은 3.9% 증가에 그쳤다. 이에 따라 보통주자본비율(CET1)은 전년 대비 0.37%포인트 상승한 12.58%를 기록하며 자본 적정성을 강화했다.

주주환원도 확대했다. 이사회는 보통주 1주당 660원의 결산배당을 결정했으며, 지난해 실시한 분기배당 480원을 포함한 배당성향은 약 30% 수준이다. 자사주 매입 1200억원 가운데 1063억원을 이미 집행하면서 올해 총 주주환원율은 45%에 달한다.

계열사 전반의 실적도 견조했다. 전북은행은 전년 대비 4.6% 증가한 2287억원, 광주은행은 2726억원의 순이익을 기록했다.

JB우리캐피탈은 2815억원으로 25.8% 증가하며 실적 성장을 이끌었다. JB자산운용은 20억원, JB인베스트먼트는 83억원의 순이익을 냈고, 캄보디아 프놈펜상업은행(PPCBank)은 전년 대비 27% 증가한 486억원의 실적을 거뒀다.

김기홍 JB금융 회장은 “그간 추진해온 다양한 신규 사업과 성장 전략에 대해서 성과와 수익성을 기준으로 점검하고 중장기 성장 기반을 보다 명확히 정비해 나갈 것”이라고 밝혔다.