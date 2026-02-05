2분기 연속 영업익 상승곡선 Ni95 하이니켈 단독 공급 46파이 신제품 출하 본격화 “올해 ESS 신규 수요 증가 대응”

[헤럴드경제=서재근 기자] 글로벌 이차전지 소재기업 엘앤에프는 5일 실적발표를 통해 작년 4분기 영업이익이 824억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전 분기 대비 273% 증가한 수치로, 시장 컨센서스를 크게 상회했다.

하이니켈(Ni95) 제품 출하 확대에 따른 가동률 회복과 원재료 가격 반등에 따른 재고자산 평가 환입 효과가 실적 상승세를 견인했다는 게 회사 측의 설명이다. 엘앤에프는 올해 Ni95 제품과 46파이 신제품 공급 확대를 통해 연간 영업이익 흑자 전환이 가능할 것으로 전망했다.

지난해 엘앤에프의 연간 출하량은 전년 대비 34% 증가했으며, 하이니켈 양극재 출하량은 약 75% 확대돼 역대 최대 판매량을 기록했다. 올해는 전체 출하량이 20% 이상 증가할 것으로 내다봤다.

최근 시장의 관심이 집중되고 있는 46파이 원통형 배터리용 하이니켈 양극재 공급도 본격화되고 있다. 해당 제품은 단결정 소재를 적용해 에너지 밀도와 수명 특성을 개선한 제품으로, 고밀도·고출력이 요구되는 휴머노이드 로봇 등 차세대 응용 분야에 적합한 것으로 평가된다.

엘앤에프는 컨퍼런스콜을 통해 “지난해 말부터 신규 고객사향 출하를 개시했으며, 올해는 전체 출하량의 약 6% 수준까지 확대될 것”이라고 밝혔다. 엘앤에프는 전기차뿐만 아니라 로봇 등 신규 산업군으로 적용 영역을 확장할 방침이다.

LFP 양극재 사업도 본격 추진되고 있다. 엘앤에프는 오는 2027년까지 총 6만 톤 규모의 LFP 설비 투자를 진행 중이며, 2026년 3분기부터 단계적으로 양산을 시작할 예정이다. 인공지능(AI) 데이터센터 확대와 에너지저장장치(ESS) 수요 증가에 대응해 국내 기업 중 가장 빠르게 신규 성장 동력을 확보한다는 전략이다.

엘앤에프 류승헌 CFO는 “출하량 확대 지속에 따라 수익성 개선 흐름이 본격화되고 있다”며 “올해도 하이니켈 중심의 물량 성장과 흑자 전환을 통해 실적과 재무의 동반 개선을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

이어 “46파이 및 LFP 신사업을 통해 중장기 성장과 수익 기반을 지속해서 확대하고 엘앤에프의 경쟁력과 차별성이 실현되도록 하겠다”고 덧붙였다.