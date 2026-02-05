미·러·우 3자 회담서도 한 치의 양보 없는 ‘동부 영토’ 우크라 국민들 사이에서는 “양보 가능”이 40%까지 증가 4년 사이 영토 양보 가능 의견 4배 늘어...오랜 전쟁에 지친 탓

[헤럴드경제=도현정 기자]미국과 러시아, 우크라이나 간 3자 회담이 진행중이지만, 종전안 논의는 여전히 평행선이다. 논의에 진척이 없는 가장 큰 이유는 러시아의 1순위 요구와 우크라이나의 ‘레드라인’(절대 받아들일 수 없는 안)이 충돌하기 때문이다. 우크라이나 동부의 돈바스 지역 영토가 러시아가 노리는 1순위이자, 우크라이나는 절대 양보할 수 없는 ‘최후의 보루’다.

그러나 오랜 전쟁에 지친 우크라이나 국민들 사이에서는 여론의 변화 조짐이 보인다. 강력한 안보 보장이 전제된다면 동부 돈바스 영토를 양보하는 것도 가능하다는 여론이 증가해, 향후 러시아와 우크라이나 간 협상 방식이 달라질 수 있을지 관심이 집중되고 있다.

키이우국제사회학연구소(KIIS)가 지난달 23~29일에 우크라이나 정부가 통제하는 지역에 거주하는 18세 이상 성인 1003명을 상대로 전화 조사한 바에 따르면, 응답자의 40%가 안보를 보장하는 조건으로 돈바스 지역을 포기하는 것에 찬성한다고 답했다.

해당 질문은 ‘미국과 유럽의 안보 보장과 맞바꾸는 조건으로 돈바스 전체를 러시아 통제하에 넘기는 것을 수용할 수 있는지’ 였다. 이에 대해 응답자의 40%는 ‘힘든 양보이지만 수용할 수 있다’고 응답했고, 52%는 ‘그런 조건은 절대 수용할 수 없다’고 응답했다. ‘모르겠다’는 답변이 7% 가량이었다.

이 조사는 신뢰수준 95%, 오차는 최대 ±4.1%포인트다. KIIS는 이 질문에서 ‘직접 질문’과 ‘가상의 지인을 상정한 질문(imagined acquaintance)’을 병행해, 사회적 바람직성 편향을 줄이려는 시도도 같이 했는데, 두 방식의 결과가 거의 같았다고 밝혔다.

우크라이나가 러시아를 상대로 의미있는 승리를 수차례 이어가던 지난 2022년 5월에 실시한 조사에 비하면 영토를 양보할 수 있다는 응답 비율이 4년새 4배나 높아졌다.

KIIS가 2022년 5월 13~18일에 우크라 정부가 통제하고 있는 지역의 성인 1000명을 상대로 한 전화 조사에서는 응답자의 82%가 ‘어떠한 영토도 포기해서는 안 된다’고 답했다. 10%는 ‘평화와 독립 유지를 위해 일부 영토 포기가 가능하다’고 답했고, 나머지는 모르겠다거나 답하지 않은 경우였다. 영토 포기가 가능하다는 여론이 4년전 10%에서 올해 40%까지 4배로 늘어난 것이다.

이는 오랜 전쟁으로 큰 고통을 겪다 보니, 너무 지친 나머지 영토 일부를 포기하더라도 전쟁 종식과 안전 보장을 얻고 싶다는 우크라이나 국민들의 바람이 투영된 것으로 보인다. 러시아가 우크라이나의 에너지 시설을 집중 타격하면서, 우크라 국민들은 영하 30도의 혹한에 난방이 되지 않는 겨울을 보내고 있다. 미국의 중재로 혹한기 에너지 시설 타격을 자제한다던 러시아는 우크라이나 중부 탄광지역의 통근버스와 산부인과 등 민간시설을 드론으로 타격하는 등 공세를 늦추지 않고 있다.

일각에서는 우크라이나 국민 여론의 변화가 3자 회담 과정에서 협상의 물꼬를 트는 역할을 할 수 있을것이란 전망도 내놓고 있다. 돈바스 지역의 향방은 미·러·우 3자 회담에서도 가장 까다로운 쟁점이다. 우크라이나는 이 지역을 지키기 위해 수년간 요새를 구축하고 수많은 장병의 희생을 치렀다. 현재 우크라이나는 돈바스 지역의 루한스크주(州) 전체를 잃었고, 도네츠크주는 약 20% 가량 통제하고 있다.

볼로디미르 젤렌스키 대통령은 공식적으로는 영토 문제는 ‘레드라인’이라는 입장이다. 우크라이나는 현재를 기준으로 전선을 동결하고, 러시아와 우크라이나가 모두 동부 지역에서 군사를 물린 후 해당 지역을 비무장지대(DMZ)로 남겨두자는 안을 제시하고 있다.

그러나 뉴욕타임스(NYT)는 젤렌스키 대통령이 전장과 협상 테이블에서의 압박이 거세짐에 따라 “양측 모두 타협할 준비가 되어 있어야 한다”며 유연한 태도를 암시하기도 했다고 전했다. 상황에 따라 영토 문제도 협상할 수 있는 여지가 있다는 분석이다.

단, 전문가들은 영토 양보가 사회적 분열을 초래할 수 있다고 경고했다. 또 ‘확실한 안보 보장’이란 기준이 명확하지 않다는 것을 맹점으로 들었다. 정치 분석가 올레 사키안은 NYT에 “러시아와의 합의가 일시적인 평화조차 가져오지 못할 것이라는 우려가 크다”며 파트너 국가들이 재공격을 막겠다는 실질적인 책임을 지는 것이 관건이라고 분석했다.