[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 중앙대학교병원 제24대 병원장에 이재성 정형외과 교수가 임명됐다. 임기는 2월 11일 부터이며, 이·취임식은 2월 20일(금) 열릴 예정이다.

이재성 신임 병원장은 중앙의대에서 학사와 석사 학위를 받은 후, 울산대학교 대학원에서 박사 학위를 취득했다. 중앙대병원 정형외과 진료과장과 대외협력실장을 맡아 사회공헌과 협력 병원 및 외국인 환자 유치에 힘써왔다. 또한 중앙대학교의료원에서는 대외협력처장을 맡아 대외홍보와 의료원 전반의 기부문화 확산에 힘써왔다.

정형외과 수부 및 상지 분야의 권위자인 이재성 신임 병원장은 대한정형외과학회 학술상, 세계정형외과∙외상학회(SICOT) 학술상, 아시아태평양정형외과 수부상지한국학회 최우수 강의상, 대한수부외과학회 공로상을 수상했다. 또한 대한수부외과학회 학술위원장 등을 맡아 활발한 학술 및 대외활동을 펼치며 정형외과 관련 분야의 학문적 발전과 후학 양성에 기여해 왔다.

이재성 제24대 중앙대학교 병원장

이재성 신임 병원장은 “중앙대학교병원은 중증·응급·희귀질환 인프라를 강화하는 상급종합병원 구조전환 사업을 성공적으로 추진해 권역 내 진료협력체계의 모범을 제시해 나가겠다”며, “환자 중심의 진료를 실현하는 동시에 병원을 지탱하는 모든 구성원 한 사람 한 사람을 섬기는 마음을 바탕으로, 교직원들이 진료·연구·교육에 전념할 수 있는 환경을 체계적으로 조성해 지속가능한 성장기반을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.