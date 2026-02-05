[헤럴드경제=차민주 기자] “주가 10만원→1만원”

한상우 카카오게임즈 대표의 연임 여부에 ‘빨간불’이 켜졌다.

연이은 실적 부진에 이어, 모회사인 카카오가 카카오게임즈의 최대 주주인 텐센트와 맺은 주주간계약을 해지해 매각설까지 나돌면서다. 한때 10만원을 넘겼던 주가는 1만원대로 폭락하며 주가 부진까지 겹쳤다.

이에 따라 한 대표의 연임이 어렵단 관측에 무게가 실린다. 한 대표의 임기는 올해 3월까지다.

5일 게임 업계에 따르면 한 대표의 임기 만료가 약 한 달 남은 이 시점, 카카오게임즈가 실적 반등에 실패한 데다 매각설까지 등장하면서 연임이 어렵다는 전망에 힘이 실린다.

카카오게임즈는 한 대표가 취임한 후부터 지금까지 햇수로 3년째 보릿고개를 넘기지 못하고 있다. 한 대표는 지난 2024년 3월 취임했다. 당시 실적 부진을 끊을 구원투수격으로 투입됐다.

카카오게임즈의 사업보고서에 따르면 연 매출은 2023년 6859억원에서 2024년 5942억원으로 13.4% 줄었다. 증권가에 따르면 2025년 매출 전망치는 4682억으로 전년 대비 21.2% 감소할 것으로 집계됐다. 2년 연속 두 자릿수 역성장이다.

주가 역시 폭락했다. 카카오게임즈의 주가는 5년 전까지만 해도 10만원을 넘겼지만, 이날 기준 1만5790원에 거래를 마쳤다. 10분의 1 토막 난 숫자다.

업계는 한 대표가 취임하면서 내걸었던 ‘글로벌 사업 확장’ 전략이 실패한 결과라고 평가한다. 한 대표는 네오위즈, 텐센트코리아 등에서 글로벌 사업을 진두지휘한 경력을 인정받아 수장 자리에 올랐다. 이에 따라 글로벌 사업 부문에 새 활력을 불어넣을 것이라는 업계의 기대가 컸다.

그러나 카카오게임즈의 게임 부문 해외 매출은 계속해서 줄어들고 있다. 연간 해외 매출은 연결 기준으로 2023년 약 1150억7200만원에서 2024년 약 1142억9200만원으로 감소했다.

분기 기준으로도 부진이 이어졌다. 카카오게임즈의 분기보고서에 따르면, 업계에서 성수기로 꼽히는 3분기 해외 매출은 연결 기준 2024년 약 898억3100만원에서 약 2025년 890억9800만원으로 줄었다.

설상가상으로 카카오가 텐센트와 체결한 주주간계약을 해지하면서 매각설까지 등장했다. 지난 4일 공시에 따르면 카카오는 텐센트 자회사 에이스빌과 맺은 동반매도청구권 계약을 해지했다. 에이스빌은 카카오게임즈의 3대 주주로, 지분 321만8320주(약 3.88%)를 보유하고 있다.

업계는 이에 대해 카카오가 카카오게임즈의 매각 구조를 단순화하려는 취지로 해석한다. 앞서 카카오는 지난 2018년 텐센트와 동반매도청구권을 체결했다. 동반매도청구권은 최대 주주가 경영권 지분을 매각할 시, 다른 주주도 동일 조건으로 지분을 함께 처리할 수 있도록 지원하는 권리다. 해당 계약이 유지된다면 구매자는 카카오 지분뿐만 아니라 텐센트 지분까지 인수해야 해 거래 규모가 확대된다.

이번 계약 해지로 카카오가 자사 지분만 별도로 매각할 수 있게 되면서, 매각 구조가 간략해졌다는 분석이다.

한 대표는 비핵심 자산을 정리해 몸집을 줄이면서 체질 개선에 나섰지만, 이 또한 역부족이라는 평가다. 카카오게임즈는 2024년 세나테크놀로지 지분 일부를 매각하고, 지난해 넵튠과 카카오VX의 지분을 처분했다. 이효진 메리츠증권 연구원은 “VX 계열사 이전, 넵튠 매각 등 슬림화를 진행했지만 이제는 추가 비용 절감의 룸이 크지 않다”며 “결국 신작이 흥행해야 유의미한 반등이 기대된다”고 했다.

이로써 한 대표의 연임 여부가 불투명해졌다는 관측이 업계의 중론이다. 업계 관계자는 “한 대표가 글로벌 전문가로 영입된 상황에서, 신작 흥행 없이 해외 매출이 정체된 상황이라면 경영 책임론이 제기될 수밖에 없다”며 “2년 연속 역성장이 현실화하면 단순한 업황 문제가 아니라 전략 실패로 해석될 여지가 있다”고 말했다.

한편, 카카오게임즈의 지난해 연간 및 4분기 실적은 오는 11일 발표된다.