매출 6조5796억원·영업이익 1조3496억원 외형·수익 쌍끌이 성장에 2년 연속 최대 실적 해외 궐련 매출 역대최고, 국내 매출 첫 추월

[헤럴드경제=강승연 기자] KT&G는 지난해 연결 기준 매출액이 전년 대비 11.4% 증가한 6조5796억원으로 사상 최대치를 기록했다고 5일 밝혔다. 영업이익은 같은 기간 1조3495억원으로 13.5% 늘어났다.

인건비 관련 일회성 비용은 약 700억원으로, 이를 제외한 조정 영업이익은 전년 대비 19.4% 늘어난 1조4198억원을 달성했다.

4분기 매출과 영업이익은 각각 1조7137억원, 2488억원으로 집계됐다. 각각 전년 동기 대비 10.1%, 17.1% 신장한 수치다.

KT&G는 방경만 사장 취임 이후 본업과 해외사업 경쟁력 강화 및 수익성 중심 성장 전략으로 2024년에 이어 지난해에도 최대 실적을 경신했다.

사업별로 보면, 해외 궐련 사업이 역대 최고 매출과 수량, 영업이익을 동반 경신하며 전체 실적을 견인했다. 해외궐련 매출액은 1조8775억원으로 전년 대비 29.4% 증가했다. 전체 궐련 매출 중 글로벌 비중은 54.1%로 처음으로 국내를 넘어섰다.

NGP(전자담배) 사업은 국내외 디바이스 및 스틱 신제품 출시로 확장세를 유지했다. 매출은 전년 대비 13.5% 늘어난 8901억원, 스틱 매출수량은 2% 증가한 147억8000만개비를 기록했다.

KT&G는 올해 해외 거점 생산을 가속화한다. 2023년 말 발표한 2조4000억원 규모 설비 투자(CAPEX)를 통해 지난해 카자흐스탄 공장을 준공해 제품을 생산하고 있으며, 올해 상반기 인도네시아 신공장 가동을 앞두고 있다.

이를 통해 매출원가 감소를 비롯해 지속적인 전략적 단가 인상으로 수익성 강화에 나설 예정이다. OEM, 라이센싱 등 사업모델 다변화를 통해 해외 궐련 사업에서 수량, 매출, 영업이익 모두 두 자릿수 성장하는 양적·질적 성장을 이룬다는 계획이다.

KT&G는 또 NGP 사업 다각화를 통해 본업인 담배사업 경쟁력을 강화에 나선다. 현재 궐련형 전자담배로 통용되던 NGP를 탈피해 작년 ‘ASF(Another Snus Factory)’ 인수를 통해 마련한 니코틴 파우치 등으로 포트폴리오를 확장할 방침이다.

이에 KT&G는 올해 매출 성장 목표를 3~5%로, 영업이익 목표는 6~8%로 설정했다. 또 배당성향 50% 이상, 주가 저평가시 자사주 탄력적 매입 등을 통해 올해 총주주환원율 100% 이상을 달성할 계획이다. 연간 6000원 수준의 주당배당금 우상향 기조도 유지한다.

이상학 KT&G 수석부사장은 “과거 수출 위주의 구조에서 벗어나 현지 직접사업을 강화한 결과, 해외궐련 매출이 처음으로 국내를 넘어서게 됐다”며 “앞으로도 글로벌 핵심 역량을 고도화하고, 모던 프로덕트 카테고리 확장 및 시장 진입 확대로 미래 성장 동력을 가속화해 국내 최고 수준의 주주환원을 이어가도록 노력하겠다”고 강조했다.