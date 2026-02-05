[헤럴드경제=최원혁 기자] 중국에서 한 여성이 목욕을 마친 뒤 수도꼭지 잠그는 것을 깜빡해 아파트 단지 인근이 야외 스케이트장처럼 변하는 사고가 발생했다.

4일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 간쑤성 란저우에 사는 여성 A씨는 지난달 16일 SNS를 통해 이웃 주민들에게 서과의 뜻을 전했다.

A씨는 영상에서 “어젯밤 샤워를 하고 나서 집 태양열 온수기 수도꼭지를 잠그는 걸 깜빡했다. 그래서 9시간 동안 물이 탱크에서 계속 흘러나왔다”고 말했다. 이어 A씨는 “오늘 아침 여러분이 보신 동네 스케이트장은 제가 만들었다. 죄송하다. 제가 실수를 저질렀다”고 밝혔다.

문제의 온수기 물탱크는 건물 옥상에 설치돼 있다. A씨는 수도꼭지를 잠그지 않아 물이 탱크로 계속 유입됐고 결국 넘쳐흐르게 된 것이다.

공개된 또 다른 영상에서는 물탱크에서 넘친 물이 벽을 타고 흘러내려 외부 도로까지 번지는 장면이 포착됐다. 당시 란저우의 밤 기온은 영하 8도까지 내려간 상태였다.

결빙된 도로는 아침 운동을 하던 A씨의 아버지가 최초로 목격했다. A씨는 언론 인터뷰를 통해 “새벽 6시께 아버지가 도로가 얼음으로 뒤여 있고 물이 계속 흘러나오는 것을 발견하셨다. 처음에는 다른 집에서 물이 새는 줄 아셨는데 곧 우리 집에서 새는 물이라는 것을 알게 되셨다”고 전했다.

아버지는 A씨에게 연락해 제빙 작업을 제안했고 A씨의 어머니는 인근 식료품점에서 소금을 모두 구매했다. A씨는 “저희 때문에 소금이 다 팔렸다. 오늘 아침에 소금을 못 사신 분들께 사과드린다”고 했다. 또 “아버지는 제 행동이 부끄러우셔서 저를 몹시 꾸짖으셨다”고 말했다.

단지 관리 인력도 제설 작업에 나섰다. 이번 일로 다친 사람은 없는 것으로 전해졌다.