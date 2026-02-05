한국인 최초 베식타시 이적 이적료 241억, 등번호 9번

[헤럴드경제=조용직 기자] 축구 국가대표 스트라이커 오현규(24)가 벨기에 KRC 헹크를 떠나 튀르키예 베식타시로 이적했다.

베식타시는 5일(한국시간) 홈페이지를 통해 오현규 영입을 발표했다. 구단에 따르면 이적료는 1400만유로(약 241억원)이며 계약 기간은 2029년 6월까지 3년 6개월이다.

튀르키예 수도 이스탄불을 연고로 둔 베식타시에서 한국 선수가 뛰는 건 오현규가 처음이다. 오현규는 주전 중앙 공격수를 상징하는 등번호 9번을 달고 뛴다.

튀르키예 쉬페르리그 5위인 베식타시는 최근 스트라이커 태미 에이브러햄을 애스턴 빌라(잉글랜드)로 떠나보냈고, 그 빈 자리를 오현규로 메우기로 했다.

쉬페르리그는 ‘빅리그’ 진입을 위한 발판 성격이 있다. 현재 바이에른 뮌헨(독일)에서 뒤는 ‘철기둥’ 김민재가 과거 페네르바체에서 활약하며 빅리그 구단들로부터 눈도장을 받은 바 있다.

오현규는 2023년 1월 수원 삼성을 떠나 스코틀랜드 명문 셀틱에 입단하며 유럽 생활을 시작했다. 한 시즌 반 동안 공식전 47경기에 출전해 12골을 기록하며 ‘도메스틱 트레블’(국내 3관왕) 달성에 일조했다.

더 많은 출전 시간을 위해 2024년 여름 헹크로 둥지를 옮긴 그는 올 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL)를 포함해 공식전 32경기에서 10골 3도움을 올리며 한층 성숙한 기량을 과시했다.