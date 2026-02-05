[헤럴드경제=윤호 기자]안규백 국방부 장관은 5일 방한 중인 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관과 만나 우리나라 잠수함 개발·운용 능력을 강조하며 국내 기업의 ‘캐나다 초계 잠수함 프로젝트’ 도전을 지원했다.

캐나다 초계 잠수함 프로젝트는 유지·보수까지 합쳐 계약 규모가 최대 60조원으로 평가되는 초대형 사업이다. 한국의 한화오션·HD현대중공업이 독일 기업과 최종 결선에서 경쟁하고 있다. 퓨어 장관은 캐나다 정부의 국방 조달 정책을 총괄하는 책임자로서 이번 프로젝트를 실질적으로 주도하고 있다.

안 장관은 용산 국방부 청사에서 진행된 접견에서 “한국은 독자적인 잠수함 개발·운용 경험을 축적했으며 체계 개발부터 운용, 후속 군수지원에 이르는 잠수함 전 수명주기에 걸친 지원과 신속하고 안정적인 납기 능력을 보유하고 있다”고 설명했다.

퓨어 장관은 한국의 뛰어난 산업 역량과 체계적인 후속 군수지원능력, 그리고 산업 협력을 중시하는 접근 방식에 높은 관심을 표했다. 특히 이번 만남이 캐나다의 국방 조달 정책과 한국의 산업역량을 연결하고, 양국 관계를 단순한 우방을 넘어 전략적 방산 파트너십으로 격상시키는 계기가 되기를 바란다고 밝혔다.

국방부는 앞으로도 캐나다와 고위급 교류를 지속하며 우리 무기체계의 우수성을 적극적으로 홍보하고, 국방정책과 방산 협력 전반에서 협력을 강화할 계획이다.