광산구, 고용장려금 지원사업 추진

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 광산구가 경기 침체로 어려움을 겪는 지역 중소기업의 인건비 부담을 완화하고, 일자리 창출을 활성화하기 위해 ‘광산구민 신규 채용 중소기업 고용장려금 지원사업’을 올해 새롭게 추진한다.

광산구는 대유위니아 그룹 경영 위기, 지난해 금호타이어 광주공장 화재 등 경제 위기에 적극 대응해 ‘고용위기 선제대응지역’이라는 맞춤형 제도 신설을 끌어내고, 대한민국 1호 대상지로 지정됐다.

이러한 노력으로 지난해 8월부터 고용 불안을 해소하는 다양한 정부 지원이 본격화된 가운데, 광산구는 고용시장 활력과 기업의 경영 안정을 함께 도모하는 지속가능한 일자리 생태계 조성을 위해 중소기업 고용장려금 지원사업을 마련했다.

광산구민을 신규 채용해 ‘4대 보험’ 가입 상태로 6개월 이상 고용을 유지한 광산구 중소기업에 최대 400만 원(채용인원 1인 기준 200만 원, 기업당 최대 2인)의 고용장려금을 지급하는 사업이다.

광산구는 1억 2,000만 원의 자체 예산을 투입해 이달부터 예산 소진 시까지 일자리 창출에 동참할 중소기업을 모집한다.

광산구에서 운영 중인 제조업 기반 중소기업이라면 모두 참여할 수 있지만, 세금 체납, 임금체불 등이 있는 경우 대상에서 제외된다.

신청 방법, 필요 서류 등 자세한 사항은 광산구 누리집 공고에서 확인할 수 있다.

광산구 관계자는 “올해 새롭게 추진하는 고용장려금 지원사업이 중소기업의 인력난 해소와 지역민 채용 활성화를 견인하며 지역경제에 선순환 효과를 불어넣길 기대한다”라며 “고용 위기를 넘어 상생의 가치로 안정적 일자리 기반을 만들기 위한 이번 사업에 많은 중소기업이 관심과 참여로 함께해 주길 바란다”라고 말했다.