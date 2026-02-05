생활폐기물 직매립 금지 대응… 구민 자발적 감량 실천 유도 4대 전략·12개 핵심 과제 추진, 전년 대비 6% 감량 목표 하루 30g 실천 = 배달용기 1 + 일회용 수저 1 + 나무젓가락 1

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 수도권 생활폐기물 직매립 전면 금지 시행에 선제적으로 대응하기 위해 전년 대비 생활쓰레기 6% 감량을 목표로 구민과 함께하는 ‘1인 1일 30g 쓰레기 다이어트, ‘1.1.30.쓰다 캠페인’을 본격 추진한다.

올해부터 수도권에서 생활폐기물 직매립이 전면 금지됨에 따라 광진구는 폐기물 처리 환경 변화에 선제적으로 대응하고자 생활 속 쓰레기 감량을 핵심 과제로 설정했다.

이에 구는 구민이 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 참여형 프로그램을 중심으로 감량 실천을 확산시키고, 공공부문과 민간이 함께 쓰레기 줄이기에 동참하도록 할 계획이다.

이번에 추진하는 ‘1.1.30.쓰다 캠페인’은 올바른 분리배출을 이해하고, 쓰레기 감량 실천을 스스로 다짐하도록 유도하는 주민 참여형 캠페인이다.

광진구민의 약 20%(약 6만6000 명)가 하루 평균 30g의 쓰레기 배출을 줄일 경우 연간 약 725톤의 생활쓰레기 감량 효과가 기대된다. 30g은 배달 음식 용기 1개와 일회용 수저 1개, 나무젓가락 1개 수준으로, 일상 속 작은 실천으로 가능한 분량이다.

구는 이번 캠페인을 서울시 ‘생활폐기물 다이어트 천만 시민 실천 프로젝트’와 연계해 전 직원이 동참하고 공공기관 및 주민 참여를 적극 유도할 계획이다.

또, 공공부문이 먼저 솔선수범해 청사 내 분리배출을 강화, 구·동에서 개최되는 각종 축제와 행사에 다회용기 사용을 적극 도입한다. 행사 시 다회용기 대여·세척·회수 전 과정을 지원하고, 장례식장·카페·영화관 등 주요 다중이용시설과의 협약을 통해 민간 영역에서도 다회용기 사용이 확산될 수 있도록 할 방침이다.

아울러 주민단체, 유치원·어린이집, 학교, 공공기관 등을 직접 찾아가는 분리배출 교육을 확대, 자원순환의 날을 기념한 분리배출 실천 행사 등을 통해 주민 인식 제고와 자발적 참여를 이끈다.

특히 광진구는 1인 가구 비율이 약 50%를 넘는 지역 특성을 고려해, 혼합배출 문제 개선에 초점을 맞춘 맞춤형 감량 정책을 추진한다. ‘한눈에 보는 분리배출 안내서’와 분리배출 전용 봉투를 제작·배부하고, 외국인 주민을 위한 다국어 분리배출 안내문을 배포하는 한편, 지역 내 대학 학생회와 연계해 유학생 대상 분리배출 교육도 실시한다.

김경호 광진구청장은 “생활폐기물 직매립 금지 시행으로 주민의 인식 개선과 환경 보호의 중요성이 더욱 강조되고 있다”며 “구민 한 사람 한 사람의 작은 실천이 모일 때 실질적인 변화가 가능하다”고 말했다. 이어 “광진구는 주민과 함께하는 쓰레기 감량 정책을 통해 생활 속 폐기물을 줄이고, 누구나 안심하고 생활할 수 있는 깨끗하고 쾌적한 도시를 만들어 가겠다”고 밝혔다.