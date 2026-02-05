6일 오후 5시 유튜브 정부의 정책 지원과 증시 전망

[헤럴드경제=문이림 기자] 한국투자증권은 6일 오후 5시 유튜브를 통해 ‘5000P를 넘어선 코스피, Next K증시는?’을 주제로 특집방송을 진행한다고 5일 밝혔다.

특집방송은 ‘정부의 정책 지원과 증시 전망’을 주제로 진행된다. 염동찬 한국투자증권 애널리스트가 정부의 증시 지원 정책과 국내증시복귀계좌(RIA) 출시 등 수급 환경 변화를 짚고, 기업 실적을 토대로 한 연간 국내 증시 전망을 투자자들에게 제시할 예정이다.

앞서 한국투자증권은 반도체 및 방산 특집 방송을 통해 누적 조회수 10만회를 넘기며 투자자들의 높은 관심을 받았다. 이 밖에도 ‘모닝한투’, ‘리서치 톡톡’ 등 오전·오후 각각 1회, 약 1시간 30분 분량의 라이브 방송을 운영하며 실시간 시장 전략과 리서치센터 애널리스트들의 시황·섹터 분석을 제공하고 있다.

김도현 한국투자증권 개인고객그룹장은 “이번 특집방송을 통해 고객에게 양질의 투자정보를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 수준 높은 콘텐츠 제작과 투자 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.