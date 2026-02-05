제로백 3.5초, 최고속도 306㎞/h 한국 시장 출시 예정…“가격 미정”

[헤럴드경제=서재근 기자] 벤틀리모터스가 한정판 퍼포먼스 모델 ‘슈퍼스포츠’로부터 영감을 받은 ‘더 뉴 컨티넨탈 GT S’와 ‘더 뉴 컨티넨탈 GTC S’를 공개했다고 5일 밝혔다.

더 뉴 컨티넨탈 GT·GTC S는 극적인 시각적 존재감에 첨단 하이브리드 파워트레인과 컨티넨탈 GT 스피드의 섀시 제어 기술을 조합한 모델로, 퍼포먼스를 중시하는 벤틀리 고객을 위한 라인업이다. 4세대 컨티넨탈 GT S는 ‘S’ 배지를 단 역대 벤틀리 가운데 가장 빠르고 강력하며, 전설적인 슈퍼스포츠와 동일한 드라이버 중심의 철학을 바탕으로 탄생했다.

더 뉴 컨티넨탈 GT·GTC S에는 ‘하이 퍼포먼스 하이브리드’ 파워트레인이 탑재돼 시스템 최고출력 680마력, 시스템 최대토크 94.8㎏.m의 성능을 발휘한다. 이는 선대 컨티넨탈 GT S보다 130마력 높은 출력으로, 정지 상태에서 시속 100㎞까지 도달하는 데 걸리는 시간은 단 3.5초다. 최고속도는 306㎞/h에 달한다.

첨단 파워트레인 기술의 결정체인 하이 퍼포먼스 하이브리드 시스템은 이전 세대 W12 스피드 파워트레인 대비 출력과 토크, 퍼포먼스 등 모든 측면에서 더 우수한 성능을 발휘하며, 순수 전기 모드로 최대 80㎞(WLTP 기준)를 주행할 수 있다.

더 뉴 컨티넨탈 GT·GTC S에는 컨티넨탈 GT 스피드·뮬리너 모델에만 탑재되는 ‘벤틀리 퍼포먼스 액티브 섀시’가 적용된다. 벤틀리 퍼포먼스 액티브 섀시는 능동형 AWD 시스템, 트윈 밸브 댐퍼, 전후 및 좌우 구동력 배분을 통한 토크 벡터링, 48V ‘벤틀리 다이내믹 라이드’ 전자제어식 안티 롤 컨트롤 시스템 및 차세대 ESC 제어 소프트웨어로 구성된다.

아울러 더 뉴 컨티넨탈 GT·GTC S에는 역대 컨티넨탈 GT S 중 최초로 전자제어식 올 휠 스티어링과 eLSD가 적용된다. 이러한 섀시 세팅은 벤틀리가 제공하는 가장 진보하고 운전자 중심적인 시스템으로, 최상의 스포츠 감각과 주행 성능을 목표로 설계됐다.

이 외에도 ‘블랙라인 스펙’이 적용돼 다크 톤의 프론트 로워 스포일러와 글로스 블랙 컬러의 매트릭스 그릴이 적용되며, 검은색 벤틀리 윙 엠블럼과 ‘벤틀리’ 레터링을 통해 선명한 S 모델의 아이덴티티를 부각시킨다. 여기에 ‘벨루가’ 블랙 미러 캡과 사이드 실 익스텐션, 리어 디퓨저가 더해진다.

벤틀리 고유의 디자인 디테일이 담긴 다크 틴트 풀 LED 매트릭스 헤드램프는 스피드 라인업과 동일하며, 후면부에도 다크 틴트 테일램프와 스포츠 배기 시스템을 위한 전용 테일파이프가 적용된다. 또 실버 컬러의 10-스포크 알로이 휠이 기본 장착되며, 가공 처리가 이뤄진 글로스 블랙 휠과 풀 글로스 블랙 컬러의 휠 옵션도 제공한다.

실내를 살펴보면, S 모델만을 위한 플루티드 시트와 두 가지 컬러의 실내 스플릿 디자인은 퍼포먼스에 집중된 드라이빙 환경을 조성하고, 스티어링 휠을 비롯해 변속 레버, 시트, 도어 인서트 등 주요 부위에는 부드러운 디나미카 소재가 적용된다.

외관과 조화를 이루는 피아노 블랙 베니어가 기본 제공되며, 고광택 카본파이버 베니어를 비롯한 다양한 선택지가 주어진다. 이 밖에도 디나미카 대신 실내 전체에 가죽을 적용하거나 금속 장식을 다크 틴트 크롬으로 변경하는 옵션이 제공된다.

한편, 더 뉴 컨티넨탈 GT·GTC S는 한국 시장에 공식 출시될 예정이다. 국내 인도 시기 및 가격은 미정이다.