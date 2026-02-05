“망국적 부동산 문제 수도권 일극체제 타파에 달려”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 5일 “기업들의 지방 투자가 대대적으로 활성화할 수 있도록 파격적인 인센티브 체계를 마련해 신속하게 추진해주면 좋겠다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 여민관에서 개최된 대통령주재 수석보좌관 회의에서 “두텁게, 더 과감하게 지원한다는 대원칙을 바탕으로 교통 인프라 정비 속도를 내고 공공기관 이전 준비도 서둘러야겠다”면서 이같이 말했다.

이날 이 대통령은 재차 균형성장의 중요성을 강조하고 “망국적인 부동산 문제의 근본적 해결도 수도권 일극체제 타파에 달려있다”고 목소리를 높였다.

이 대통령은 “지방 주도 성장으로의 대전환을 위해선 무엇보다 재정 영역, 세제, 금융, 조달 등 국가 행정 전반에 걸쳐서 지방 우대, 또 지방 우선 정책을 제도화해야 한다”면서 “국가 조달 분야에서는 지방 우선이나 지방 가산, 가점 제도가 없는 것 같다. 이것도 각별히 챙겨주시길 바란다”고 했다.

이 대통령은 또한 지방으로 공공기관을 이전할 경우 기관 내 구내식당 대신 해당 지역 식당을 이용하도록 식대를 제공하는 방안을 제안하기도 했다. 이 대통령은 “이전하는 공공기관에는 구내식당을 만들지 말고 바깥에서 먹게 하는 대신에 직원들에게 밥값을 지원해주는 게 낫지 않을까 싶다”면서 “지방에 한해, 지방 활성화를 위해 옮기는 것이니 돈이 조금 들더라도 점심값을 지원해주고 밖에서 먹는 것도 연구해보면 좋겠다는 생각이 얼핏 들었다. 검토해보면 좋겠다”고 지시했다.

이 대통령의 지적 이후 유통업계가 중저가 생리대를 출시한 것과 관련해선 “얼마든지 할 수 있는데 안 한 것”이라며 ‘물가 관리 태스크포스(TF)’를 제안하기도 했다.

이 대통령은 “가능하면 특정 기간 집중적으로 물가 문제를 관리할 태스크포스를 만들어보면 어떨까”라며 “단기적으로 지금까지 안 쓰는 새로운 방법을 발굴해야 한다”고 했다.

끝으로 이 대통령은 밀라노 코르티나담페초 올림픽에 대한 관심을 요청하기도 했다. “요새는 올림픽하는데 왜 이렇게 조용할까. 구조적인 이유가 있다고 한다”면서 “국민소득이 올라가면 그런 경향 생긴다고 누가 그러더라. 그럼에도 불구하고 너무 관심도가 좀 떨어져 있는 것 같다”고 짚었다.

이어 이 대통령은 “이번 대회는 평창 동계올림픽을 제외하고 국외 동계올림픽 사상 최대 규모로 130명 대한민국 선수단이 출전한다고 한다”며 “앞으로 보름동안 모든 선수들이 그간 쌓아온 기량을 충분히 발휘해서 흘린 땀과 노력만큼의 성과도 거두고, 대한민국도 빛내주시길 기대한다”고 격려했다.

이 대통령은 거듭 “대한민국을 대표하는 우리 선수들이 국민들의 뜨거운 응원과 관심 속에서 세계 속에서 실력을 겨룰 수 있도록, 대회 홍보도 많이 신경써주면 좋겠다”면서 “우리 선수단 모두의 선전을 국민 모두와 함께 응원한다”고 했다.

그러면서 이 대통령은 참모들과 “대한민국 선수단 화이팅!”을 외치고 “우리 선수들 다치지 말고 선전하시길 바란다”고 말했다.