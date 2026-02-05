동박 사업 성장에도 캐즘 지속 영향 전지박 매출 26% 줄어

[헤럴드경제=박혜원 기자] 솔루스첨단소재가 지난해 연결 기준 매출 6164억원, 영업손실 715억원을 기록했다고 5일 밝혔다. 매출액은 전년 대비 8% 성장하며 역대 최대치를 기록했으나, 전지박 사업 부진이 계속되며 적자 폭은 전년(544억원) 대비 확대됐다.

전지박 사업 매출은 1837억원으로 전년 대비 26% 감소했다. 전기차 시장에서 중국 업체들 점유율이 커지며, 북미 전기차 보조금 중단으로 고객사 공급 물량까지 줄어든 여파다.

반면 동박 사업은 매출은 3065억원으로 전년 대비 56% 성장했다. 글로벌 AI 시장 확대로 AI 가속기용 ‘초저조도’ 동박 등 하이엔드 제품 공급이 크게 늘었다. OLED 사업의 경우 매출 1262억원으로, 전년과 비슷한 수준을 유지했다.

솔루스첨단소재는 올해 동박 사업부 매각을 마무리하고 전지박 사업에 역량을 집중할 계획이다. 올해 전체 매출은 전지박 3940억원 등을 포함한 총 5330억원이다.

전지박 부문은 올해 유럽 전기차 시장과 북미 전기차, 에너지저장장치(ESS) 모두 공급 확대가 예상된다. 솔루스첨단소재는 지난해 신규 고객사 4곳을 추가해 총 8곳의 고객사를 확보했다. 이들 고객사 전지박 공급이 상반기에 시작된다.

하이엔드 제품 비중을 지난해 30%에서 올해는 50%까지 끌어올릴 계획이다. 오는 2분기부터 공급이 시작되는 CATL을 포함 신규 고객사에는 하이엔드 제품 위주로 공급이 진행된다. 향후 북미 고객사에 로봇 배터리용 전지박도 하이엔드 제품을 납품이 전망된다. 응해 핵심 IP 기반 제품과 차세대 신규 소재 공급 확대로 성장 동력을 강화한다. 또한, 2월 완공 예정인 전북 발광·비발광 소재 통합 생산기지에서 HBL, TFE, 그린인광 등 본격적으로 신규 소재 양산을 시작하여 중장기 성장 기반을 강화할 방침이다.

곽근만 솔루스첨단소재 대표이사는 “올해는 기존 고객사의 수요 회복과 함께 신규 고객사향 공급이 본격화되며 실질적인 성과로 이어지는 한 해가 될 것“이라며, “EV를 넘어 ESS, 휴머노이드 로봇 등 수요처 다변화로 전지박 사업 실적 개선과 OLED 신규 생산기지를 기반으로 매출 성장을 동시 추진하고, 경영 효율화를 통해 턴어라운드 기반을 마련하겠다”고 말했다.

응해 핵심 IP 기반 제품과 차세대 신규 소재 공급 확대로 성장 동력을 강화한다. 또한, 2월 완공 예정인 전북 발광·비발광 소재 통합 생산기지에서 HBL, TFE, 그린인광 등 본격적으로 신규 소재 양산을 시작하여 중장기 성장 기반을 강화할 방침이다.

곽근만 솔루스첨단소재 대표이사는 “올해는 기존 고객사의 수요 회복과 함께 신규 고객사향 공급이 본격화되며 실질적인 성과로 이어지는 한 해가 될 것“이라며, “EV를 넘어 ESS, 휴머노이드 로봇 등 수요처 다변화로 전지박 사업 실적 개선과 OLED 신규 생산기지를 기반으로 매출 성장을 동시 추진하고, 경영 효율화를 통해 턴어라운드 기반을 마련하겠다”고 말했다.