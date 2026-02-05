10.7조원 규모 상호 자금지원 가능 QR기반 지급서비스 연계 협력 점검

[헤럴드경제=김벼리 기자] 한국은행은 인도네시아 중앙은행과 원/루피아 통화 스왑계약을 2031년 3월 5일까지 5년 연장하기로 했다고 5일 밝혔다.

원/루피아 통화 스왑계약은 지난 2014년 처음으로 체결된 이후 2020년, 2023년 연장됐다.

이번 계약 연장에 따라 양국 중앙은행은 10조7000억원, 115조 루피아까지 상호 자금지원이 가능하다.

통화스왑 계약 기간(5년)은 기존(3년)보다 2년 늘렸다. 만기도래 시 양자 간 합의로 연장할 수 있다.

한은은 “양국 간 통화스왑계약은 상호 교역을 촉진하고 금융협력을 강화하기 위한 목적으로 체결했다”며 “국제금융시장의 변동성이 높은 시기에도 스왑자금을 활용해 수출입대금을 안정적으로 결제함으로써 역내 교역촉진 및 금융안정에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

또한 이날 두 중앙은행은 양국 간 QR 기반 지급서비스 연계의 진행 경과를 점검하고 향후에도 지속적으로 협력해 나가기로 했다. QR 연계는 지난 2024년 7월 양 중앙은행의 양해각서(MOU) 체결을 거쳐 추진됐다.

현지통화 직거래(LCT) 체제와 결합을 통해 환전·수수료 부담을 낮추고 양국 방문객의 결제 편의성을 높일 것으로 한은은 기대했다.

이 서비스는 오는 4월부터 이용 가능하다. 향후 온라인 환경까지 확대할 방침이다.

한은은 “국가 간 QR 기반 지급서비스의 여타 아세안 국가로의 확대를 지원할 계획”이라고 말했다.