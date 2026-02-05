매출은 6.9% 증가한 1.84조원 “글라스기판, 시제품 평가서 긍정적 피드백 확보”

[헤럴드경제=한영대 기자] SKC는 지난해 연결기준 매출액 1조8400억원, 영업손실 3050억원을 기록했다고 5일 공시했다. 지난해 같은 기간과 비교했을 때 적자 폭은 10% 이상 커졌지만, 매출은 6.9% 증가했다.

사업 부문별로 살펴보면 이차전지 소재 사업에서는 북미 에너지저장장치(ESS)용 동박 판매량이 전년 대비 133% 급증했다. 전기차용 동박 판매량도 61% 증가했다. 주요 고객사의 미국 공장 증설로 수요가 확대됐다.

반도체 소재 사업은 AI 데이터센터용 고부가 제품 수요에 힘입어 연간 최대 실적을 달성했다. 특히 4분기 영업이익은 전분기 대비 25.9% 상승했다. 미국 조지아 공장에서 진행 중인 글라스기판 사업은 시제품 시뮬레이션 평가 결과 고객사로부터 긍정적인 피드백을 확보하는 성과를 거뒀다.

다만 이차전지 및 화학 사업에서는 지난해 4분기 기준 세전 손실이 확대됐다. 공정 효율화 목적으로 유형자산 손상 등 일회성 비용 3166억원이 반영된 것이다.

SKC는 재무 건전성 강화에 공을 들였다. 영구 교환사채(EB) 발행과 비주력 사업의 자산 유동화 등을 통해 연간 총 8933억원 규모의 현금을 확보했다.

SKC는 올해 수익성 중심의 사업 운영을 통해 손익 회복과 재무 안정성 제고에 집중할 계획이다. 우선 이차전지 소재 사업은 말레이시아 공장의 본격 가동에 기반한 운영 효율화를 중점 추진한다. 글로벌 핵심 고객사의 북미 생산 거점 확대에 대응해 연간 판매량을 전년 대비 약 50%까지 끌어올릴 계획이다.

반도체 소재 사업은 고객사와의 공동 개발을 통한 제품 포트폴리오 확대와 베트남 공장 증설 등을 추진할 예정이다. 글라스기판 사업은 실행력 제고에 방점을 둔다. SKC는 지난해 말 인텔과 SK하이닉스 출신의 전문가 강지호 대표를 선임하고 전문 엔지니어 역량을 결집하고 있다.

특히 올해는 고객사와의 신뢰성 테스트를 통해 단계별 진전을 만들어갈 계획이다. SKC는 고부가 하이엔드 제품 개발을 목표로 후발 기업과의 격차를 벌릴 계획이다. SKC 관계자는 “단기적 성과 관리와 함께 보다 근본적인 관점에서 사업 구조와 원가∙비용 구조 전반을 면밀히 점검해 나가겠다”며 “중장기 성장 스토리를 이어갈 수 있도록 지속가능한 성장 기반 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다