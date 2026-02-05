홍보지·포스터 제작 수당 신청 대상자 등 보훈대상자 전반에 안내 강화 의료·교통 등 생활 밀착형 주요 보훈 혜택 체계적 전달… 온라인 홍보 병행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 국가유공자와 보훈대상자가 다양한 보훈 지원 정책과 혜택을 쉽게 확인할 수 있도록 안내를 강화한다.

정보를 단순히 나열해 제공하는 방식에서 벗어나 신청이 필요한 대상자에게는 맞춤형 안내를 강화하고, 보훈대상자 전반에는 주요 혜택을 체계적으로 전달하는 데 초점을 맞췄다.

먼저, 2026년 광진구와 서울시의 주요 보훈 지원 정책을 담은 홍보지를 제작해 보훈대상자에게 배부한다. 보훈예우수당·사망한 참전유공자 배우자 대상 복지수당, 설·추석및 호국보훈의 달 위문금, 시 참전명예수당, 시 생활보조수당 등 각종 수당 지원과 보훈회관 및 관내 단체 정보 등을 한눈에 확인할 수 있도록 구성했다.

구는 수당 미신청자 등 절차 안내가 필요한 대상자를 선별해 홍보지를 우편으로 개별 발송하고, 보훈회관과 보훈단체, 동주민센터 등에도 비치한다. 아울러 홍보지와 연결되는 정보무늬(큐알코드)를 함께 제공해 관련 정보를 편리하게 확인할 수 있도록 할 예정이다.

현금성 지원 외 생활밀착형 보훈 혜택을 항목별로 정리한 안내 포스터도 함께 제작해 보훈회관과 보훈단체 사무실 등에 게시한다. 공공요금 감면, 학업취업 우대제도, 의료비 감면 및 이용 혜택, 기타 보훈 예우 서비스 등 의료·교통·공공시설 이용 정보를 더욱 쉽게 접할 수 있다.

특히, 보훈대상자의 이동 편의와 직결되는 광진구 교통약자 무료셔틀 ‘동행버스’의 변경 노선도를 함께 제공해 교통 정보에 대한 혼선을 줄이고 이용에 불편이 없도록 한다.

구는 온라인 홍보도 병행해 정책·정보 안내를 이어간다. 광진구청 누리집과 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 보훈 대상자와 가족, 구민 누구나 확인할 수 있도록 할 계획이다.

김경호 광진구청장은 “보훈대상자 한 분 한 분이 필요한 지원을 놓치지 않도록 안내 방식을 꼼꼼히 살펴 체계적으로 보완했다”며 “앞으로도 현장의 불편과 궁금증을 세심하게 반영해 국가를 위해 헌신한 분들에 대한 예우가 생활 속에 자연스럽게 닿을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.