[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 5일 “누구라도 내일까지 자신의 정치적 생명을 걸고 제게 재신임이나 사퇴를 요구하면 곧바로 전 당원 투표를 실시하겠다”며 “당원들이 사퇴하라고 하거나 재신임받지 못하면 당대표직도, 국회의원직도 내려놓겠다”고 말했다.

장 대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열고 “당무감사위원회와 윤리위원회의 한동훈 전 대표 제명 결정을 토대로 최고위가 내린 결정을 두고 당대표에게 모든 정치적 책임을 물어 사퇴나 재신임을 요구하는 것은 온당치 않다”면서도 “오늘부터 내일까지 당대표직에 대한 사퇴, 재신임 요구가 있다면 이를 받아들이겠다”며 이같이 밝혔다.

그는 “다만 그런 요구를 하는 국회의원이나 단체장이 있다면 본인들도 그에 상응하는 정치적 책임을 져야 할 것”이라며 “당대표 사퇴, 재신임 요구는 당대표로서의 정치생명을 끊는 일이다. 본인들도 관철되지 않으면 정치적 생명을 다할 것을 각오하고 요구하는 것이 맞다”고 했다.