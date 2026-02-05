다부처·다분야 연계로 정책효과 극대화… 지방정부 중심 혁신생태계 활성화 기대

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 사회연대경제 방식을 통해 지역사회문제를 해결하고 지속 가능한 생태계 구축을 위한 ‘2026년 사회연대경제 혁신모델 발굴 및 확산’ 공모사업을 본격 추진한다고 5일 밝혔다.

‘사회연대경제’는 다양한 주체들의 연대와 협력을 통해 사회적 목적을 우선하여 추구하는 경제활동 방식으로, 그간 주민 주도로 다양한 지역활성화 사례들을 만들어 왔다.

이번 공모사업은 개별 기업 단위의 육성을 넘어 조직 간 연대와 협력을 통한 지속 가능한 사회연대경제 생태계를 조성하는 데 목적이 있다고 행안부는 설명했다.

행안부는 올해 신규 예산 85억원을 투입하고, 17개 시도가 지역 여건에 최적화된 혁신모델을 설계할 수 있도록 6가지 유형을 제시하고 자율적인 기v획을 지원한다.

공모에 참여하는 지방정부는 ▷공공서비스 혁신형 ▷지역순환경제 구축형 ▷생활서비스 제공형 ▷지역활성화 선도형 ▷지역공동체 강화형 ▷지역자율 선택형 중에서 지역 특성에 맞는 유형을 선택할 수 있다.

선정된 지방정부에는 연차별 평가를 통해 최대 3년간 국비가 지원되고, 예산은 계획 수립부터 제품·서비스 개발, 실증사업 진행, 성과 연구까지 혁신모델의 자생력을 높이는 전 과정에 집중 투입된다.

또 혁신모델의 실제 현장을 중심으로 사회연대경제와 관련된 다양한 부처 정책을 유기적으로 연계하는 한편, 지역 내 분야별 협업을 활성화해 사업의 실효성을 높여 나갈 계획이다.

이를 위해 행안부는 사업 전 과정을 밀착 지원하는 전담 자문단을 운영하고 부처·지자체·사회연대경제조직 등이 함께 성과를 만들어가는 ‘공동생산’ 방식을 도입한다.

사업 종료 후에도 성과가 우수한 지방정부에는 정부포상 등 인센티브를 제공하고 발굴된 우수사례는 표준 모델로 정립해 범정부협의체 등을 통해 전국적으로 확산시킬 계획이다.

이번 사업의 공고문 및 권역별 찾아가는 사업설명회 일정 등 자세한 내용은 행안부 누리집을 통해 확인할 수 있다.

윤호중 행안부 장관은 “지역 소멸을 극복하기 위해 기존 방식의 한계를 보완하는 ‘연대’라는 가장 강력한 가치를 꺼낼 때”라며 “주민이 주도하고 공공이 밀어주는 ‘사회연대경제’야말로 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣는 마중물이 될 것”이라고 말했다.