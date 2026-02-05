지난해 농산업 수출, 2022년 이후 최대 실적

[헤럴드경제=양영경 기자] 농림축산식품부는 올해 농산업 수출 목표를 38억 달러(약 5조5000억원)로 설정하고, 이를 달성하기 위해 수출 거점·플랫폼 구축과 시장 개척 지원 등에 나선다.

농식품부는 이 같은 내용을 담은 ‘2026년 농산업 수출 확대 전략’을 5일 발표했다.

농산업은 농기계와 종자, 비료, 농약, 동물용 의약품 등 농업을 뒷받침하는 후방산업을 포괄한다.

농식품부에 따르면 지난해 농산업 수출은 전년 대비 9.0% 증가한 32억4000만달러로, 2022년 이후 최대 실적을 기록했다.

농식품부는 성장세를 이어가기 위해 ▷수출 거점·플랫폼 구축 ▷해외 인허가 및 무역장벽 대응 ▷기술 고도화 ▷시장 개척 지원 ▷대외 협력 강화 등 5대 전략을 추진할 계획이다.

스마트팜과 농기계 등 핵심 품목을 중심으로 중동·북미·동남아 시장에 수출 거점을 확대하고, 해외 인허가 대응을 위한 민·관 협력체계를 강화한다. 수출 전주기 지원 사업을 확대하고, 해외 박람회 한국관 운영과 로드쇼 개최 등을 통해 기업의 해외 시장 진출을 체계적으로 지원할 방침이다.

김정욱 농식품부 농산업혁신정책실장은 “지금이 농산업 수출이 한 단계 더 도약할 수 있는 좋은 기회”라며 “농산업이 주력 수출산업으로 자리 잡을 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다”고 말했다.