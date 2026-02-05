[헤럴드경제=김성훈 기자] 지난해 10월 미국 보스턴에서 약 30마일 떨어진 한 도로에서 새뮤얼 트렘블렛(20)은 테슬라 모델Y를 몰다 나무와 충돌했다.

차에는 이내 불이 붙었고, 트렘블렛은 빠져나오려 했지만 문이 열리지 않았다. 그는 911에 연락해 “차 안에 갇혔다”라며 구조를 요청했다.

그러나 구조대 등이 현장에 도착했을 때, 그는 차 뒷좌석에서 불에 탄 시신으로 발견됐다.

4일 블룸버그에 따르면, 트렘블렛의 유족은 이 사고의 책임을 물어 테슬라를 상대로 소송을 제기했다. 유족은 매사추세츠 연방법원에 제출한 소장에서 “트렘블렛은 차 문을 열 수 없어 테슬라 차 안에 갇힌 채 화상과 연기 흡입으로 사망했다”고 밝혔다.

테슬라는 지난해 워싱턴주와 위스콘신주에서도 비슷하게 차량 탑승자들이 문을 열지 못해 숨진 사고로 잇달아 소송을 당한 바 있다. 블룸버그는 테슬라의 도어 시스템이 사고 후 작동 불능 상태가 되는 문제로 인해 지난 10년간 10여건의 사고에서 최소 15명의 사망자가 나왔다고 보도했다.

테슬라 차에는 창문·도어·터치스크린 등 실내 기능을 작동시키는 저전압 배터리와 차량을 구동하는 고전압 배터리가 장착돼 있는데, 저전압 배터리가 방전되거나 작동 불능 상태가 되면 도어 잠금이 해제되지 않을 수 있어 내부에서 수동으로 조작해야 한다. 테슬라 차량 내부에 기계식 해제 장치가 있지만, 많은 운전자와 탑승자가 그 위치나 작동 방법을 알지 못한다고 블룸버그는 전했다.

미 도로교통안전국(NHTSA)은 지난해 12월 테슬라 모델3의 차 문 잠금 해제 장치와 관련해 결함 조사를 요구하는 청원을 접수해 이에 대한 검토에 착수했다고 밝혔다. 청원을 제기한 소비자는 2022년형 테슬라 모델3의 기계식 차 문 잠금 해제 장치가 눈에 띄지 않는 곳에 숨겨져 있어 찾기 힘들다고 지적했다.