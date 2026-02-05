BNK금융주가, 11년 만에 사상 최고가 경신 시가 총액 5조원 돌파, 2014년 이후 최고치 내실중심경영으로 지역사회와 동반성장 지속

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK금융지주 주가가 11년 만에 최고가를 경신했다. 이런 가운데 BNK금융지주는 향후 해양금융 경쟁력을 강화하고 AI 기반 혁신, 지역과의 동반 성장을 가속해 나갈 것이라고 5일 밝혔다.

BNK금융지주 주가는 4일 종가 기준 1만7820원을 기록했다. 지난 2014년 9월 24일 종가 1만7750원을 약 11년 4개월 만에 넘어선 수치다.

시가 총액도 5조5300억원으로 5조원을 돌파하며, 2014년 9월 4조1602억원 이후 최고치를 나타냈다. 지주사 출범 이후 가장 견고한 우상향 흐름을 이어가고 있다는 것이 BNK 자체 평가다.

최근 국내 증시는 외국인 자금 유입 확대와 투자 심리 개선으로 전반적인 상승세를 보이고 있다. 기업 실적에 대한 기대감도 더해지며 금융·산업 전반에 걸친 주가 재평가 흐름이 나타나는 추세다. 정부의 증시 활성화 및 자본시장 신뢰 회복을 위한 정책 기조도 주식 시장에 불을 붙였다.

BNK금융지주의 이번 주가 상승은 BNK의 중장기적 체질 개선과 안정적 경영 성과가 국내 증시 회복 국면에서 반영된 결과라는 것이 자본시장의 분석이다.

BNK금융지주는 지주사 출범 이후 자산 건전성과 자본 적정성, 수익 구조 안정화에 집중해 왔다. 특히 부동산 PF 등 잠재 리스크에 대비한 선제적인 충당금 적립과 리스크 관리로 자산의 질적 개선을 달성했다. 내실 경영을 바탕으로 보통주 자본비율(CET1)이 12% 이상으로 개선됐고, 이를 통해 향후 주주환원 정책을 지속적으로 확대할 수 있는 기반을 확보했다는 평가를 받는다.

이에 따라 BNK금융지주는 부산·울산·경남을 기반으로 향후 해양금융 특화 경쟁력을 꾸준히 강화하며 차별화된 금융그룹으로 자리잡겠다는 전략이다. 단순한 금융 지원을 넘어 해운·조선·물류 등 부·울·경 핵심 산업 생태계 전반의 경쟁력 제고에 기여하는 생산적 금융을 지속적으로 실천해 나가겠다는 설명이다.

AI(인공지능)와 디지털 기술을 활용한 금융 혁신에도 속도를 내고 있다. AI에 기반한 리스크 관리와 데이터 중심의 의사결정 체계 금융 환경 변화에 선제 대응하는 한편 내부 효율성을 높이고 고객 중심의 금융 서비스 강화에도 나서고 있다.

특히 BNK금융지주는 지역 사회와의 동반 성장을 핵심 가치로 삼고 지속적으로 이어 나가겠다고 밝혔다. 지역 경제와 함께 성장해 온 금융그룹으로서 지역 기업과 소상공인, 고객과의 신뢰를 바탕으로 지속 가능한 성장과 장기적 기업가치 제고를 동시에 추구하겠다는 것이다.

BNK금융지주 관계자는 “주가 최고가 경신은 국내 증시 전반의 회복 흐름과 정부의 자본시장 활성화 정책 효과, 그리고 그동안 추진해 온 내실 중심 경영에 대해 시장이 종합적으로 평가한 결과”라며 “앞으로도 해양금융 경쟁력을 더욱 공고히 하고, 생산적 금융과 AI 기반 금융 혁신을 통해 BNK의 미래 가치를 지속적으로 높이겠다”고 말했다.

그는 이어 “이번 성과를 계기로 안정적인 수익 창출과 장기적이 기업 가치 제고를 위한 전략을 흔들림 없이 추진해 나가겠다”고 밝혔다.