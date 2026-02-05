2026년 시무식에서 출산장려금 36억원 전달 미래세대 위해 ‘유엔데이’ 공휴일 재지정 제안도

[헤럴드경제=김희량 기자] 부영그룹이 2026년 시무식에서 총36억원의 출산장려금을 지급했다.

5일 오전 열린 시무식 행사에서 이중근 부영그룹 회장은 자녀를 출산한 직원에게 자녀 1인당 1억원씩, 총 36억원의 출산장려금을 전달했다. 이는 2024년 수혜직원(28명) 대비 28% 증가한 것이다. 현재까지 누적 출산장려금 지급액은 134억원에 이르며, 올해 대상자 중 출산장려금 제도 시행 이후 다둥이 출산이나 두 자녀 이상을 출산해 총 2억원을 받은 직원은 11명에 달한다.

이중근 회장은 “국가 존립을 위협하는 저출생 위기 속에서 기업이 마중물이 되어야 한다는 신념으로 시작한 출산장려금 제도가 가시적인 성과를 보이고 있다”며 “부영의 사례가 국채보상운동이나 금 모으기 운동처럼 수많은 기업이 자발적으로 동참하는 ‘나비효과’로 확산된 점을 매우 뜻깊게 생각한다”고 밝혔다.

현장은 아이들의 웃음과 울음소리가 어우러져 여느 때보다 활기찬 분위기 속에 진행됐다. 올해는 9년 터울로 자녀를 출산한 직원부터 다둥이, 둘째, 다문화가정 출산 직원의 가족들이 대표로 참석해 격려와 축하를 받았다.

이날 행사에서 이 회장은 대한민국의 미래를 위한 실질적인 저출생 해법과 유엔데이 공휴일 재지정에 대한 화두를 던졌다. 부영이 시작한 출산장려금 제도는 ‘출산지원금 전액 비과세’라는 법적 토대를 마련하는 데 중추적 역할을 했다.

이와 함께 대한노인회장을 맡고 있는 이 회장은 미래세대에게 평화의 가치를 전하기 위해 ‘유엔데이’를 공휴일로 재지정할 것을 제안했다.

이 회장은 “1950년 6·25전쟁시 전투 16개국 유엔참전용사들의 희생과 의료 6개국, 물자지원 38개국을 포함한 총 60개국 유엔의 도움으로 오늘의 대한민국은 세계 10위권의 경제대국으로 성장했다”면서 “유엔데이 공휴일 재지정은 참전 60개국과의 외교적 관계를 개선하고 국격을 높이는 것은 물론, 후손들이 그 시대정신을 기리고 유엔을 인정하고 존중하고 감사하는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

유엔데이(10월 24일)는 1945년 국제연합 창설을 기념하는 날로 한국은 1950년부터 1975년까지 공휴일로 기념했으나 북한이 1975년까지 유엔 산하의 여러 기구에 공식적으로 가입하게 되자 이에 대한 항의 표시로 1976년 공휴일을 폐지한 바 있다.