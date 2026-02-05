오태석 신임 우주항공청장 취임사 “민간 발사 서비스 전환 기반 조성”

“우주항공을 국가 미래 전략 산업으로 확고히 자리매김시키고, 우주기술 자립화를 통해 K-스페이스 시대를 열어가겠다.”

오태석(사진) 신임 우주항공청장은 4일 취임사를 통해 발사체와 위성, 우주탐사와 항공, 산업과 인재를 아우르는 실질적인 성과 창출을 위해 핵심 과제들을 하나씩 차분하게 추진해 나가겠다고 밝혔다.

오 청장은 “우주항공청 출범 이후 준비해 온 주요 과제들을 이제는 성과로 연결해야 하는 단계”라며 “올 하반기로 예정된 누리호 5차 발사를 차질 없이 완수할 수 있도록 꼼꼼히 챙기고, 후속 발사 지원 방안을 마련해 민간 발사 서비스로의 전환을 위한 기반을 조성하겠다”고 강조했다.

이어 “중·대형 위성 개발과 운영 역량을 고도화하고, 국가 위성정보 활용 체계를 강화해 공공과 민간 전반으로 활용 범위를 확대해 나가겠다”면서 “달 탐사 후속 과제와 국제 공동 탐사 사업을 준비하고, 첨단 항공 기술과 항공 안전 역량을 강화해 우주와 항공이 연계된 정책 체계 구축에도 힘쓸 것”이라고 말했다.

또 민간 주도 연구개발 확대와 기술 사업화를 통해 우주항공 산업 생태계를 육성하고 국제협력 강화도 주력하겠다고 밝혔다.

오 청장은 “우리나라는 잠재성장율이 지속적으로 하락하고 있는데 새로운 성장동력을 찾아야 하는 매우 중요한 국가적 전환점에 서 있다”면서 “그 중요한 임무가 바로 우주항공청에도 주어져 있고 우주항공 5대 강국 실현을 위해 힘차게 나가자”고 당부했다.

구본혁 기자