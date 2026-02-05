안전·법률·학계 전문가 위촉

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반그룹이 외부 전문가로 구성된 ‘안전보건경영 전문위원단’을 출범시키고, 건설 현장 중심의 안전관리 체계 고도화에나섰다.

호반그룹은 4일 서울 서초구 본사에서 ‘안전보건경영 전문위원단 발대식’을 열고, 안전경영 강화를 위한 새 조직의 출범했다고 5일 밝혔다. 행사에는 박철희 호반건설 총괄사장, 변부섭 건설안전부문 대표, 김용일 호반산업 대표를 비롯한 유관부서 임직원과 외부 전문가 등 60여 명이 참석했다.

출범한 전문위원단은 안전, 법률, 학계 등 각 분야 외부 전문가 9명으로 구성됐다. 위원단은 건설 현장의 안전관리 수준을 객관적으로 점검하고, 관련 제도와 운영 체계에 대해 자문하는 역할을 수행한다. 특히 분기별 정기회의와 수시 자문을 통해 그룹 내 건설 계열사의 안전보건 정책 개선을 지원한다.

위원단의 주요 활동 범위는 ▷안전보건관리체계 및 관련 법·제도 검토 ▷사례 기반 운영 개선 ▷안전문화 확산 및 전략 자문 ▷임직원 대상 특강 및 교육 지원 등으로 구성된다.

호반건설과 호반산업은 이미 현장 안전관리를 위한 다양한 스마트 기술을 도입해 활용 중이다. 인공지능(AI) 기반 다국어 동시번역 시스템, 건설장비 근로자 인식 장치, 위험 대피 방송장치 등이 대표적이다. 이외에도 고위험 현장 집중관리, 정기적인 점검과 교육을 통해 안전관리 활동을 지속적으로 강화하고 있다.

성과도 이어지고 있다. 호반건설은 지난해 고용노동부 주관 ‘안전관리 간담회’에서 우수 사례로 선정되며 주목을 받았고, 호반산업은 국토교통부의 ‘2025년 공공건설공사 안전관리 수준 평가’에서 최고 등급인 ‘매우 우수’를 획득했다.

호반그룹 관계자는 “예방 중심의 안전문화 정착과 현장 안전성 제고를 위해 외부 전문가의 객관적 시각을 접목한 전문위원단을 운영하게 됐다”며 “현장 중심의 안전경영 역량을 지속적으로 높여가겠다”고 밝혔다.