구마모토 2공장 제품 6나노→3나노 변경 24조8500억원 설비투자 전망 日정부, 추가 지원 검토

[헤럴드경제=김영철 기자] 세계 최대 반도체 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만 TSMC가 일본에서 최초로 3나노미터(㎚·1㎚는 10억분의 1m)급 최첨단 반도체를 양산하는 계획을 일본 정부에 전달했다고 요미우리신문이 5일 보도했다.

보도에 따르면 일본 정부 관계자는 TSMC 측이 이 같은 내용의 계획을 이르면 5일 다카이치 사나에 총리에게 직접 전달할 것으로 보인다고 밝혔다. TSMC는 일본 구마모토현 기쿠요마치에 위치한 제2공장에서 3나노미터 공정을 위해 170억달러(약 24조8500억원)의 설비투자를 단행할 계획이다.

일본 정부 관계자는 TSMC가 당초 구마모토 제2공장에서 6~12나노 반도체를 생산할 계획을 세우고 122억달러(약 17조8229억원) 규모의 투자를 발표했으나, 최근 이를 3나노급으로 변경해 경제산업성과 협의에 들어갔다고 전했다.

요미우리신문은 “일본 반도체 제조업체인 라피더스는 2027년도부터 홋카이도에서 2나노미터 양산을 계획 중”이라며 “3나노미터와는 용도가 달라 라피더스와 시장이 경쟁하지는 않는다고 일본 정부는 판단했다”고 전했다.

앞서 TSMC의 구마모토 공장 운영 자회사인 JASM은 지난해 10월 구마모토 2공장이 들어설 기쿠요마치 당국과 공장부지 관련 협정을 체결했다. 2024년부터는 구마모토에서 제1공장을 지어 차량용 반도체 등에 쓰이는 12∼28나노 반도체를 생산하고 있다.

반도체는 미세화가 진행될수록 더 빠르고 대량의 데이터 처리가 가능해진다. 3나노미터 반도체의 경우 인공지능(AI)용 데이터센터, 자율주행, 로봇 등에 활용된다. TSMC가 일본에서 첨단공정인 3나노 반도체를 생산하게 되면 대만을 둘러싼 지정학적 리스크를 피해 생산 거점을 분산시키는 효과가 있다. TSMC는 최첨단 공정인 차세대 AI 데이터센터용 2나노칩은 대만에서 생산하고, 4나노칩은 미국 애리조나 공장에서 생산하고 있다. 일본으로서도 TSMC가 구마모토 공장에서 3나노칩을 생산하면 해외 투자유치는 물론 다시 최첨단 반도체 생산국으로 복귀한다는 의미가 있다.

앞서 일본 정부는 2024년 TSMC의 구마모토 제2공장에 최대 7320억엔(약 6조8100억원)의 보조금을 결정한 바 있다. 하지만 TSMC의 계획이 일본 내 반도체 제조능력을 대폭 강화하는 등 경제안보에 기여하는 사안으로 판단해 추가 지원도 검토할 방침이라고 요미우리신문은 전했다.

요미우리신문은 “반도체를 둘러싼 세계적인 쟁탈전이 격화하는 가운데, 중국 제조업체들이 점유율을 확대하고 있다”며 “10나노미터 미만의 미세화가 가능한 반도체 공장은 현재 대만과 미국에 집중돼 있다”고 설명했다. 그러면서 “다카이치 내각은 반도체·AI·디지털 등 성장 분야에 대한 집중 투자를 내걸고, 보조금 등을 활용해 일본 국내로의 반도체 공장 유치를 추진하고 있다”고 설명했다.