[헤럴드경제=고은결 기자] LS에코에너지가 지난해 매출, 영업이익, 순이익 모두 사상 최대 실적을 기록했다.

LS에코에너지는 2025년 매출 9601억원, 영업이익 668억원, 순이익 485억원으로 잠정 집계됐다고 5일 밝혔다. 이는 전년 대비 각각 10.5%, 49.2%, 37.1% 증가한 수치다. 영업현금흐름도 전년 대비 4배 넘게 개선됐다.

앞서 2024년 매출(8690억원)과 영업이익(448억원)도 전년 대비 각각 18.9%, 50% 늘어났는데, 2년 연속 성장과 수익성 개선을 이어갔다고 회사 측은 강조했다.

이번 실적 호조는 유럽향 초고압 전력 케이블과 미국향 배전(URD) 및 통신(UTP) 케이블의 수출 증가와 동남아 지역 인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 전력 제품 수요 확대가 이끌었다. 특히 미국의 수입 관세 부과에도 불구하고 선제적인 고객 대응으로 영향을 최소화하며 안정적인 실적을 달성했다.

LS에코에너지는 해저케이블과 희토류 사업을 차세대 성장 축으로 육성하고 있다. 베트남 호찌민 생산법인(LSCV)에 희토류 금속 생산 설비를 구축할 계획이다. 희토류 금속은 로봇, UAM, 전투기, 풍력터빈, 전기차 등에 사용되는 영구자석의 핵심 원료로, 미래 전략 산업 전반에 활용된다.

이상호 LS에코에너지 대표는 “현재의 성장 흐름이 유지될 경우 2026년 매출 1조원 달성도 가능할 것으로 기대한다”며 “해저케이블 등 고부가가치 사업과 핵심 전략 물자 분야로 사업 영역을 확장해 성장 동력을 더욱 강화하겠다”고 말했다.